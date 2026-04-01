La jerarquía de la selección inglesa para el Mundial de 2026: Cole Palmer corre el riesgo de quedarse fuera, pero la importancia de Jude Bellingham va en aumento

Lo más evidente es la calidad de los jugadores estrella de la plantilla, unida a la solidez del banquillo. Los Tres Leones podrían perder a algunos de sus hombres clave y seguirían contando con un equipo que reuniría un talento considerablemente superior al de cualquiera de sus rivales.
La competencia por los puestos se está recrudeciendo, ya que varios jugadores clave aún no han dejado huella bajo la tutela del alemán, mientras que algunos aspirantes menos favoritos han cuajado actuaciones dignas de recibir una convocatoria para la fase final del torneo.
Entonces, ¿a quién convocará Tuchel este verano? ¿Quiénes tienen el puesto asegurado y quiénes están en peligro? GOAL ha analizado el estado de la plantilla de Inglaterra de cara al Mundial: