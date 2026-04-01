La jerarquía de la selección inglesa para el Mundial de 2026: Cole Palmer corre el riesgo de quedarse fuera, pero la importancia de Jude Bellingham va en aumento

Para empezar, debemos partir de la premisa de que todos los jugadores a los que Tuchel quiera convocar estarán en forma cuando llegue el momento de enviar su lista definitiva a la FIFA. No obstante, probablemente solo haya un puñado de jugadores que tengan asegurada su plaza en el avión, dada su fiabilidad en cuanto a rendimiento tanto en el club como con la selección. El capitán y máximo goleador histórico, Harry Kane, tiene su plaza más asegurada que nunca.

El Arsenal cuenta con dos representantes en este grupo: Declan Rice y Bukayo Saka siguen siendo dos de las estrellas más regulares de los Tres Leones cuando no están lesionados. Con un final de temporada ajetreado en el horizonte, ya que los Gunners buscan el triplete, Tuchel cruzará los dedos para que estén en forma y listos en junio.

Durante años, los críticos han intentado desplazar a Jordan Pickford del once de Inglaterra, pero su prestigio dentro de la plantilla no ha hecho más que crecer desde sus hazañas atajando penaltis en la Eurocopa 2020. A todos nos encanta un portero excéntrico que a veces habla solo; él es el número uno hasta nuevo aviso.

Por supuesto, sería una negligencia por nuestra parte ignorar a Reece James a la hora de nombrar a los jugadores que Tuchel seleccionaría aunque su vida dependiera de ello. En el Chelsea, el alemán ayudó a convertir a James en el lateral derecho de élite que es hoy y es claramente la primera opción para esa posición, sin lugar a dudas.

Total de jugadores: 5