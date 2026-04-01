La indulgencia de Fleck y la denuncia de la FIFA... Laporta traza las líneas maestras del futuro del Barcelona

Juan Laporta, el recién elegido presidente del FC Barcelona, ha reafirmado su gran confianza en el actual proyecto deportivo del equipo catalán.
Destacó la importancia de mantener la estabilidad y confiar en los jugadores que ya están en el club, al tiempo que elogió el trabajo del entrenador alemán Hansi Flick y del mediocampista Pedri.
Laporta habló con franqueza sobre varios temas candentes en una extensa entrevista publicada por el diario español «Sport», empezando por el futuro de Flick, que lleva al equipo con éxito desde que asumió el cargo.
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