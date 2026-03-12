La humillante disculpa de Pedro Neto no es suficiente, ya que la UEFA inicia un procedimiento disciplinario tras la desagradable discusión del jugador del Chelsea con un recogepelotas

El extremo del Chelsea Neto se enfrenta a una posible suspensión para el partido de vuelta de la eliminatoria. El organismo rector del fútbol europeo confirmó el jueves que ha abierto una investigación sobre la conducta del internacional portugués durante el partido de ida en el Parque de los Príncipes. En un comunicado, la UEFA afirmó: «Se han iniciado procedimientos disciplinarios contra Pedro Neto por conducta antideportiva. Los órganos disciplinarios de la UEFA tomarán una decisión sobre este caso a su debido tiempo».

El incidente se produjo al final del partido, cuando el Chelsea perdía por 4-2 y acabó cayendo por 5-2. La frustración estalló en el tiempo de descuento cuando Neto, desesperado por reanudar el juego, empujó con fuerza a un recogepelotas en el pecho, haciendo que el joven cayera al suelo. El acto provocó un altercado masivo en la banda en el que se vieron involucrados jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, dejando un mal sabor de boca en lo que ya era una noche miserable para el equipo de la Premier League en la capital francesa.