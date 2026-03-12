Getty Images Sport
La humillante disculpa de Pedro Neto no es suficiente, ya que la UEFA inicia un procedimiento disciplinario tras la desagradable discusión del jugador del Chelsea con un recogepelotas
La UEFA toma medidas contra la estrella del Chelsea
El extremo del Chelsea Neto se enfrenta a una posible suspensión para el partido de vuelta de la eliminatoria. El organismo rector del fútbol europeo confirmó el jueves que ha abierto una investigación sobre la conducta del internacional portugués durante el partido de ida en el Parque de los Príncipes. En un comunicado, la UEFA afirmó: «Se han iniciado procedimientos disciplinarios contra Pedro Neto por conducta antideportiva. Los órganos disciplinarios de la UEFA tomarán una decisión sobre este caso a su debido tiempo».
El incidente se produjo al final del partido, cuando el Chelsea perdía por 4-2 y acabó cayendo por 5-2. La frustración estalló en el tiempo de descuento cuando Neto, desesperado por reanudar el juego, empujó con fuerza a un recogepelotas en el pecho, haciendo que el joven cayera al suelo. El acto provocó un altercado masivo en la banda en el que se vieron involucrados jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, dejando un mal sabor de boca en lo que ya era una noche miserable para el equipo de la Premier League en la capital francesa.
- Getty Images Sport
La disculpa personal de Neto y el regalo de la camiseta
El extremo de 26 años intentó reparar el daño inmediatamente después del pitido final. Neto buscó al joven para ofrecerle una disculpa personal e incluso le entregó la camiseta que había llevado en el partido como ofrenda de paz. Más tarde explicó que su compañero de selección, Vitinha, actuó como intérprete para asegurarse de que el mensaje fuera recibido. «Hablé con él inmediatamente y se rió, se alegró de que le diera la camiseta y le pedí perdón como 35 veces», reveló Neto.
En declaraciones a TNT Sports, el exjugador del Wolverhampton se mostró visiblemente afectado e insistió en que el arrebato no era propio de él. Neto dijo a la cadena: «Quiero pedir perdón. Ya he hablado con él. Fue en el calor del momento. Estábamos perdiendo y quería coger el balón. Le empujé un poco, y eso no puede pasar. Vi que le había hecho daño; yo no soy así... Fue en el calor del momento; le di mi camiseta. Tengo que pedirle perdón. Lo siento muchísimo».
Rosenior añade una disculpa del club.
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, también se refirió a la situación y reconoció que las emociones de un partido eliminatorio europeo de alto riesgo habían podido con su jugador. El técnico de los Blues se mostró dispuesto a garantizar que la imagen del club permaneciera intacta a pesar del incidente. «Si hubo algo por nuestra parte que estuviera mal o fuera de lugar, pido disculpas en nombre del club», afirmó Rosenior.
El equipo de Rosenior tiene ahora una montaña que escalar en el partido de vuelta en Stamford Bridge, y es posible que tenga que hacerlo sin una de sus principales amenazas ofensivas. Neto ha sido una figura clave para el Chelsea esta temporada, con 10 goles en 42 partidos en todas las competiciones. Una suspensión sería un duro golpe para sus esperanzas de remontar los tres goles de desventaja frente a un PSG arrollador, con Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
- Getty Images Sport
La temporada del Chelsea llega a un punto crítico
El problema disciplinario llega en un momento crucial para el Chelsea, que compagina sus ambiciones europeas con una reñida lucha por los cuatro primeros puestos de la Premier League. Actualmente quinto en la tabla, el equipo azul sigue empatado a puntos con el Liverpool y a solo tres puntos del Manchester United y el Aston Villa. La presión sobre Rosenior para que el equipo se clasifique para la Liga de Campeones la próxima temporada es cada vez mayor, y incidentes como el de Neto no hacen más que aumentar el escrutinio que rodea a la plantilla.
El club debe ahora esperar el veredicto final de la UEFA para saber si Neto podrá jugar el martes que viene en Londres. Antes de eso, el Chelsea debe volver a centrarse en un crucial partido de liga contra el Newcastle.
