La historia se repite: el Crystal Palace negocia con otro exentrenador del Eintracht Fráncfort para reemplazar a Oliver Glasner

El nuevo entrenador debe mantener la actual racha ganadora y, al mismo tiempo, impulsar la evolución táctica de la plantilla. Toppmoller debe corregir rápido las carencias defensivas que provocaron cuatro partidos sin victoria en Alemania, con tres empates y un 3-3 ante el Werder Bremen, antes de su destitución el 18 de enero.

Con el mercado de fichajes de verano próximo, la directiva busca cerrar las negociaciones pronto para que el nuevo técnico implemente su filosofía.