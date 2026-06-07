La historia de amor de Kylian Mbappé con el Mundial llega en el momento justo: su torneo favorito llega tras una temporada para olvidar del jugador marginado en el Real Madrid

Como es habitual, una temporada desastrosa del Real Madrid vino acompañada de grave drama fuera del campo, y Mbappé se vio implicado en más de una ocasión, hasta que la afición se volvió en su contra.

Según The Athletic, el jugador de 27 años se enfrascó en un feo enfrentamiento con un miembro del cuerpo técnico antes del partido contra el Betis a finales de abril. Mbappé insultó al entrenador que le había señalado un fuera de juego en un entrenamiento, lo que reflejaba el ambiente tóxico del club en la recta final.

Mbappé sufrió una lesión en el isquiotibial en ese partido, pero en vez de recuperarse en Valdebebas aprovechó unos días libres y viajó a Cerdeña con su novia, la actriz Ester Expósito. Mientras el Madrid jugaba contra el Espanyol, él apareció en unas fotos relajado en un yate.

La decisión provocó críticas internas y externas. Arbeloa lo defendió, pero una petición en línea para echarlo reunió 12 millones de firmas en 24 horas y superó los 70 millones. Se perdió el Clásico que el Madrid cedió al Barça y se excusó de entrenar con los suplentes por “molestias”. Regresó al banquillo ante el Oviedo a mediados de mayo.

Sin embargo, Mbappé no lo aceptó: tras salir como suplente habló con los medios, afirmó estar «al 100 %» y dijo que no fue titular porque Arbeloa lo había relegado a «cuarto delantero». Se informó que su frustración se debía al despido de Alonso.

Arbeloa desmintió tales palabras y, en rueda de prensa, afirmó: «Debe de haberme malinterpretado; en ningún momento dije que fuera el cuarto delantero. Un jugador que hace cuatro días ni siquiera estaba para el banquillo no debería haber sido titular hoy».

The Athletic informó entonces de una «decepción creciente» con Mbappé, «desde el vestuario hasta la directiva». Ante las críticas, su entorno respondió: «Muchas se basan en una sobreinterpretación de su recuperación supervisada por el club y no reflejan el compromiso diario de Kylian con el equipo».