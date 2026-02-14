Ratcliffe ha sido el centro de atención esta semana tras compartir sus opiniones sobre la inmigración, que Starmer ha calificado de «ofensivas e incorrectas». Burnham pidió a Ratcliffe que se retractara de sus declaraciones, calificándolas de «inexactas, insultantes e incendiarias». Las críticas provocaron una respuesta por parte del multimillonario propietario del Manchester United, que actualmente reside en Mónaco, en forma de comunicado.

«Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico», afirmó. «Mis comentarios se hicieron mientras respondía a preguntas sobre la política del Reino Unido en la Cumbre Europea de la Industria en Amberes, donde estaba debatiendo la importancia del crecimiento económico, el empleo, las habilidades y la fabricación en el Reino Unido. Mi intención era subrayar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en competencias, industria y empleo, de modo que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos. Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido».