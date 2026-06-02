La boda de la pareja culmina una relación duradera: Harwood-Bellis le propuso matrimonio durante una escapada romántica a la costa italiana en 2024.

Su vínculo se ha fortalecido en los últimos años y ya son padres de una niña, Iris, nacida a principios de diciembre.

Tener a un referente como Keane como suegro podría intimidar a muchos, pero Harwood-Bellis ya ha destacado la influencia positiva que el irlandés tiene en su carrera: «Es una de las personas, aparte de mi familia más cercana, de las que sé a ciencia cierta que solo tiene en mente mis intereses. Los consejos que me da, sé que los hace pensando en mi bien, así que me ha ayudado a tomar decisiones».



