Aunque su salida del Chelsea es emotiva, el futuro de Reiten en el Gotham FC parece brillante. «Estoy muy emocionada por unirme al Gotham FC y agradecida por la oportunidad», señaló Reiten en un comunicado publicado en la página web oficial del club. «El Gotham ha construido algo especial en los últimos años y aquí hay una ambición clara. Estoy deseando trabajar duro, aprender y hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a triunfar».

La directora general, Yael Averbuch West, elogió el fichaje y declaró: «Guro es una jugadora de una calidad excepcional... su experiencia aportará un valioso liderazgo a nuestra plantilla».