خالد محمود

Traducido por

La heroína del Chelsea femenino, Guro Reiten, confirma su fichaje por el Gotham FC de la NWSL en un emotivo vídeo

La heroína del Chelsea Women, Guro Reiten, ha completado su traspaso al Gotham FC de la NWSL, poniendo fin a su legendaria estancia de siete años en el oeste de Londres. La noruega de 31 años se une al Gotham en calidad de cedida inicialmente, pero su contrato se convertirá en definitivo cuando expire su contrato con el Chelsea este verano. Tiene un acuerdo previo con el Gotham que la mantendrá en el club hasta 2029.

  • Una emotiva despedida de los Blues

    En un emotivo mensaje de despedida publicado en un vídeo en la página web oficial del Chelsea, Reiten dijo: «Todo tiene un final y este es mi final aquí en el Chelsea. A los jugadores, tanto a los antiguos como a los actuales, gracias por los recuerdos, los altibajos... Ha sido un honor compartir el campo con vosotros y las amistades que he forjado aquí las llevaré conmigo para siempre».

    Emotivo homenaje a los fieles seguidores del Blues

    Dirigiéndose directamente a los aficionados, Reiten añadió: «A los aficionados del Chelsea, espero que sepáis que vosotros sois los que hacéis especial a este club; el apoyo y el cariño que me habéis mostrado a lo largo de los años, no puedo agradecéroslo lo suficiente y siempre tendréis un lugar especial en mi corazón. Ha sido un honor y un privilegio llevar el escudo y representaros, así que gracias y adiós».

  • La dirección de Gotham elogia un fichaje «excepcional»

    Aunque su salida del Chelsea es emotiva, el futuro de Reiten en el Gotham FC parece brillante. «Estoy muy emocionada por unirme al Gotham FC y agradecida por la oportunidad», señaló Reiten en un comunicado publicado en la página web oficial del club. «El Gotham ha construido algo especial en los últimos años y aquí hay una ambición clara. Estoy deseando trabajar duro, aprender y hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a triunfar».

    La directora general, Yael Averbuch West, elogió el fichaje y declaró: «Guro es una jugadora de una calidad excepcional... su experiencia aportará un valioso liderazgo a nuestra plantilla».

    Las cifras indiscutibles de una leyenda del Chelsea

    Reiten deja el Chelsea como una leyenda del club con 13 trofeos, entre los que se incluyen seis títulos de la WSL, cuatro Copas de Inglaterra y tres Copas de la Liga. Tras haber marcado 59 goles y dado 44 asistencias en 207 partidos con los Blues, su legado como figura transformadora sigue siendo indiscutible mientras se prepara para su nuevo reto en la NWSL.

