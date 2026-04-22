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Ruud Nijstad Twente NXGNGOAL
Rian Rosendaal

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La gran promesa del FC Twente que ha llamado la atención del FC Barcelona y del Bayern de Múnich

NXGN
R. Nijstad
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Bayern Múnich
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Barcelona
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Desde Ruud Krol, dos veces finalista del Mundial, hasta el ofensivo Ronald Koeman, el icono del fútbol total Ruud Gullit y el múltiple ganador Virgil van Dijk, los Países Bajos tienen una rica tradición de defensas que han marcado el fútbol. Ahora emerge un nuevo talento que atrae a los grandes clubes: Ruud Nijstad, joya del FC Twente.

Aunque apenas inicia su primera temporada como profesional, ya se ha ganado un lugar en el FC Twente y atraído la mirada de los grandes de Europa.

FC Barcelona, Bayern de Múnich y Chelsea ya lo siguen. Desde su debut en octubre se ha consolidado como uno de los mejores defensas de los Tukkers y sueña con llegar lejos.

Voetbalzone te cuenta todos los detalles sobre este prometedor defensa.

  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    El comienzo

    Nijstad nació el 17 de enero de 2008 en Almelo. Comenzó en el club amateur DETO y a los once años ingresó a la academia conjunta de Twente y Heracles Almelo. Poco antes de cumplir dieciséis, llamó la atención del AC Milan y la Juventus, por lo que viajó al norte de Italia para reunirse con representantes de ambos clubes. 

    Finalmente firmó con el Twente, el club de sus aficiones y el que más confió en él. Ascendió rápido: con dieciséis años pasó al sub-19 y, al inicio de esta temporada, al sub-21. Poco después debutó con el primer equipo.

    • Anuncios
  • Ruud NijstadGetty

    Gran avance

    Nijstad ingresó al Twente a los 17 años y debutó cuando el capitán Robin Pröpper sufrió una lesión en la cabeza a los ocho minutos del derbi contra el Heracles en octubre de 2025. Debido a la particular estructura de ambos clubes, había jugado en las categorías inferiores de los dos equipos. 

    Sin embargo, Nijstad ya se sentía de Twente y brilló en la victoria por 2-1, lo que le valió el premio a mejor del partido otorgado por la afición.

    «Un día maravilloso», declaró al final. «Llevas años soñando con debutar y, de repente, te ves en el campo. Al principio estaba muy nervioso, pero con el paso de los minutos me sentí cada vez más cómodo».

    «He crecido con el FC Twente desde pequeño, así que salir hoy como suplente fue una alegría. El derbi es diferente a otros partidos, pero lo afrontas como uno más. Para mí no es tan importante como para algunos».

  • Ruud NijstadGetty

    ¿Y ahora qué?

    Nijstad jugó tan bien bajo la presión del derbi que mantuvo la titularidad, incluso tras la recuperación de Pröpper. En su tercer partido dio su primera asistencia, en la derrota 3-2 ante el Ajax.

    Siguieron las actuaciones sólidas, desplazó a Pröpper del once y se afianzó junto a Stav Lemkin en el centro de la defensa, con buena compenetración con el lateral izquierdo Mats Rots.

    Su mejor partido llegó en abril, con la victoria 2-1 sobre el Ajax, y una semana después marcó su primer gol, de cabeza tras un córner, en el 2-1 al FC Volendam. En marzo debutó con la sub-19 de Holanda.

  • Ruud NijstadGetty

    Puntos fuertes

    Nijstad destaca por su habilidad con el balón: tiene un gran alcance en el pase, envía precisos balones largos y muestra mucha confianza. Es el defensa moderno por excelencia, capaz de actuar como lateral izquierdo invertido y de sumarse al ataque.

    Él mismo resume su estilo: «Buen manejo del balón, fuerza física, buena visión de juego y pase». Además, su 1,90 m de estatura le añade presencia y aún puede crecer.

  • Ruud Nijstad Getty

    Aspectos a mejorar

    Pese a su altura de 1,90 m y su posición, Nijstad admite: «Aún debo mejorar en defensa dentro del área y con mi pierna derecha». En el partido contra el Ajax lo sufrió ante Wout Weghorst en los duelos aéreos.

  • Frank De Boer of AjaxGetty Images Sport

    ¿El nuevo Frank de Boer?

    A Nijstad se le compara a menudo con el legendario defensa holandés Frank de Boer, también un central zurdo que debutó en la Eredivisie a los dieciocho años. Ambos destacan por su capacidad para llevar el balón desde atrás y por su fuerza física.

    Nathan Aké, del Manchester City, otro central zurdo reconvertido en lateral izquierdo por Pep Guardiola, también viene a la mente al ver a Nijstad por primera vez.

  • Ruud NijstadGetty

    El futuro

    A cuatro jornadas del final de la Eredivisie, Nijstad se centra en ayudar al Twente a lograr el segundo puesto y la Liga de Campeones, o al menos una plaza en la Liga Europa. Sin embargo, ya piensa en su futuro. Su contrato con el Twente vence en 2027, así que el club puede venderlo este verano por unos ocho millones de euros o arriesgarse a perderlo gratis el año próximo.

    En una reciente entrevista con ESPN lo dejó claro: «O renuevo o me voy. Ya sé lo que haré, pero hoy soy jugador del FC Twente. Puedo desconectar y dejar todo en manos de mi familia y representante. Me concentro en jugar y mantengo la calma; todo va rápido, más de lo esperado, pero estoy contento con mis minutos y quiero seguir así».

    El entrenador John van den Brom está convencido de que está destinado a llegar a lo más alto. «Las cosas buenas llegan rápido. Ruud ha evolucionado mucho; es un chico estupendo con un talento enorme y mucho potencial. Para mí, está entre los cinco jugadores más talentosos que he dirigido».