El exjugador del Wolfsburgo también ofreció una estimación sobre el tiempo que estará de baja. «Estaré de baja entre cinco y seis semanas», afirmó. Por lo tanto, tampoco podrá disputar el importante derbi de Estambul contra el Fenerbahçe el 26 de abril. Actualmente, cuatro puntos separan a ambos equipos en la clasificación de la Süper Lig, aunque el líder, el Galatasaray, tiene un partido menos disputado.

Osimhen ya se había lesionado en los primeros compases del partido contra el Liverpool, pero aguantó hasta el descanso. En su lugar entró, entre otros, Noa Lang, quien a su vez sufrió un corte profundo en el pulgar y fue operado allí mismo, en Inglaterra.