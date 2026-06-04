En el segundo episodio del documental de Amazon Prime «Loredana & Karim - Love & Drama», el delantero cuenta su versión de los hechos y revela un extraño malentendido originado por un pedido en línea.
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«La gente no lo entiende, yo no tengo una novia normal»: el delantero del BVB Karim Adeyemi habla del escándalo de «Mystery Box»
«Karim estaba de vacaciones y me acompañó al rodaje de DSDS. Llamé a Ben y le pedí: "Por favor, llévate los paquetes"», recuerda Loredana, esposa de Adeyemi, en el documental sobre el origen del escándalo.
Ben, su mejor amigo, aceptó. Al llegar al aeropuerto, la policía lo detuvo. Lo que parecía un simple favor se convirtió en una pesadilla.
Ben, sin saber lo que contenía, llevó los paquetes al aeropuerto. Al enfrentarse al policía, descubrió un pasamontañas, una navaja automática, un puño americano y otros objetos. «Pensé: “Esto no puede ser”», relata en el documental.
- AFP
Adeyemi: «Era una página de caza o algo así»
Los objetos prohibidos se atribuyeron legalmente al jugador del BVB. ¿Cómo es posible que un futbolista de la Bundesliga, con un sueldo tan elevado, consiga armas prohibidas?
El futbolista asegura que no había intención delictiva, sino que realizó un extraño pedido por internet. Se trataba de una de las llamadas «cajas sorpresa», cuyo contenido exacto se desconoce al comprarla.
«Era una caja de una página en la que ya sabía lo que podía haber dentro. Era una página de caza o algo así. Desde un puño americano hasta una pequeña navaja. Puede ser cualquier cosa, una caja misteriosa, por así decirlo», explicó el jugador de 24 años.
Adeyemi alega un instinto protector hacia Loredana
Adeyemi asegura que compró impulsivamente movido por el instinto de proteger a su pareja, una rapera expuesta a la atención pública. El miedo por sus seres queridos le nubló el juicio.
«Si estoy solo y alguien quiere asaltarme, que lo haga, pero no a mi familia. La gente no lo entiende: no tengo una mujer normal, sino una rapera. Para mí, quien esté en el punto de mira debe saber defenderse», explicó. «Mi idea era: si puedo pedirlo, nunca puede ser ilegal».
- Getty Images Sport
Adeyemi tuvo que pagar 450 000 euros
La justicia rechazó de plano la descabellada argumentación. La legislación alemana sobre armas no admite grises con los puños americanos y las navajas automáticas, así que el jugador de la selección nacional tuvo que aceptar una multa de 450 000 euros.