«Karim estaba de vacaciones y me acompañó al rodaje de DSDS. Llamé a Ben y le pedí: "Por favor, llévate los paquetes"», recuerda Loredana, esposa de Adeyemi, en el documental sobre el origen del escándalo.

Ben, su mejor amigo, aceptó. Al llegar al aeropuerto, la policía lo detuvo. Lo que parecía un simple favor se convirtió en una pesadilla.

Ben, sin saber lo que contenía, llevó los paquetes al aeropuerto. Al enfrentarse al policía, descubrió un pasamontañas, una navaja automática, un puño americano y otros objetos. «Pensé: “Esto no puede ser”», relata en el documental.