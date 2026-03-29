«¡La gente está preocupada!» - La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, responde a la prensa española tras una afirmación inesperada

Como capitán de la selección francesa, Mbappé también reflexionó sobre el estado actual del equipo y sobre si han mejorado desde su dramática derrota en la final del Mundial de 2022. «Tenemos más talento, más potencial, pero ¿somos más fuertes? No lo sé. Los resultados nos lo dirán. Pero cuando ves cómo rinden los jugadores, hay mucho por lo que ilusionarse. Es emocionante. Pero para que te consideren fuerte, tienes que ganar y demostrarlo en el campo. He visto selecciones francesas con talento que no ganaron. Al final, solo importa la victoria», explicó.

Mbappé también descartó la idea de que ser favoritos del torneo sea una carga para el equipo, afirmando: «No, no es peligroso porque te pueden bajar de las nubes muy rápidamente. Senegal nos va a pisar fuerte si pensamos que somos campeones del mundo desde el principio, y volveremos a los pies de la tierra rápidamente. Esa no es la mentalidad del equipo. Tenemos esa actitud despreocupada porque somos un grupo joven, pero también somos conscientes de que aún queda mucho por hacer para alcanzar el objetivo final. Habrá una primera fase con la fase de grupos y luego una segunda con la fase eliminatoria».