¿La flexibilidad como baza? Al parecer, el defensa central vuelve a estar en el punto de mira del FC Bayern de Múnich

Desde hace tiempo se rumorea que Araujo podría fichar por el FC Bayern; al parecer, el club de Múnich ya habría mantenido las primeras conversaciones con el entorno del jugador de 23 años.

Puede actuar como central o lateral derecho, lo que le convierte en alternativa tanto para Konrad Laimer como para reforzar la defensa si se marchan Min-Jae Kim o Hiroki Ito, una flexibilidad que Vincent Kompany valorará de cara a la próxima temporada.

El problema es que, a finales de 2024, el jugador firmó con el Benfica un contrato hasta 2029 que incluye una cláusula de rescisión de entre 80 y 100 millones de euros. El Chelsea también se interesó antes por el jugador, pero es dudoso que el Bayern pague esa cifra por el internacional portugués.