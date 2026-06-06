Según Sky, el defensa central portugués del Benfica sigue en la lista de fichajes del campeón alemán.
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¿La flexibilidad como baza? Al parecer, el defensa central vuelve a estar en el punto de mira del FC Bayern de Múnich
Desde hace tiempo se rumorea que Araujo podría fichar por el FC Bayern; al parecer, el club de Múnich ya habría mantenido las primeras conversaciones con el entorno del jugador de 23 años.
Puede actuar como central o lateral derecho, lo que le convierte en alternativa tanto para Konrad Laimer como para reforzar la defensa si se marchan Min-Jae Kim o Hiroki Ito, una flexibilidad que Vincent Kompany valorará de cara a la próxima temporada.
El problema es que, a finales de 2024, el jugador firmó con el Benfica un contrato hasta 2029 que incluye una cláusula de rescisión de entre 80 y 100 millones de euros. El Chelsea también se interesó antes por el jugador, pero es dudoso que el Bayern pague esa cifra por el internacional portugués.
El Bayern sigue de cerca la situación de Araujo
Araujo pasó por todas las categorías del Benfica de Lisboa, desde el sub-15 hasta el primer equipo, y fue titular indiscutible la temporada pasada. En total, jugó 39 partidos, marcó un gol y dio dos asistencias.
Sin embargo, el informe indica que el Bayern aún no ha dado pasos concretos para ficharlo y se limita a seguir la situación del jugador de 24 años.