La Fiorentina ha negociado con éxito un traspaso permanente por Beto, en una operación valorada, según se informa, en 18 millones de euros. Según Sky Sport Italia, se espera que el delantero portugués, que anteriormente dejó buenas sensaciones en la Serie A durante su etapa en el Udinese, llegue a Florencia el lunes para someterse al reconocimiento médico y cerrar sus condiciones personales. Este movimiento supone un cambio significativo en la estrategia de la cúpula del club, liderada por el director técnico Fabio Paratici, después de un avance de última hora en las negociaciones con el club de la Premier League.

La operación por el delantero del Manchester United Joshua Zirkzee estuvo marcada por altos niveles de estrés en el complejo de entrenamiento de Viola Park. Aunque la Fiorentina estaba dispuesta a comprometer recursos importantes para devolver al neerlandés a Italia, el jugador rechazó el movimiento, según se informa, a pesar de que el club italiano propuso un importante paquete de cesión. Las informaciones apuntan a que Zirkzee está esperando un posible movimiento a la Juventus, que ha mostrado interés en el delantero en caso de que logre dar salida a Jonathan David antes del cierre del mercado.