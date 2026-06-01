El sábado por la noche el Arsenal perdió la final de la Europa League ante el París Saint-Germain en los penaltis. El defensa Saliba, que jugó todo el partido, sufrió una lesión que podría marginarlo durante el verano.

El zaguero de 25 años fue un titán en la defensa de Arteta y completó los 120 minutos en Budapest pese al dolor, una decisión que podría afectar a Les Bleus.



