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La FIFA y YouTube anuncian un acuerdo para la Copa del Mundo con el fin de retransmitir los primeros 10 minutos de los partidos y así atraer a un público más joven
Un enfoque centrado en lo digital para 2026
En una iniciativa destinada a captar la atención de la Generación Z y de los espectadores más jóvenes, la FIFA ha presentado lo que describe como una «colaboración revolucionaria» con YouTube.
La colaboración permitirá a las cadenas con derechos de retransmisión emitir fragmentos de los partidos en directo directamente en la plataforma durante el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.
El núcleo de la estrategia consiste en animar a los titulares de los derechos a retransmitir los primeros 10 minutos de los partidos en directo en YouTube, según informa Associated Press. Este enfoque de «aperitivo» tiene como objetivo enganchar a los espectadores desde el principio y luego dirigirlos a la televisión tradicional o a las aplicaciones oficiales de streaming para que vean el resto de los 104 partidos de la competición.
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Transmisión completa del partido y acceso al archivo
Más allá de los segmentos iniciales de los partidos, el acuerdo abre la puerta a una cobertura más amplia en la plataforma. La FIFA ha declarado que las cadenas «podrán retransmitir íntegramente una selección de partidos en su canal de YouTube, captando la atención de audiencias de todo el mundo y promocionando dónde ver más contenido de la competición». Se espera que esta flexibilidad aumente significativamente la presencia del torneo en territorios donde las suscripciones al cable tradicional están en declive.
La nostalgia también desempeñará un papel importante en esta colaboración. La FIFA se ha comprometido a compartir una parte significativa de su prestigioso archivo de la Copa del Mundo en YouTube, incluyendo «partidos completos de ediciones anteriores y muchos más momentos emblemáticos de la historia de este deporte», lo que garantiza que la plataforma se convierta en un centro tanto para las actualizaciones en directo como para profundizar en la historia.
Un acceso sin precedentes para los creadores de contenido
Partiendo de la relación establecida durante el Mundial de 2022 en Catar —donde YouTube actuó como patrocinador de nivel secundario—, la edición de 2026 contará con una integración aún mayor de personalidades digitales independientes. La FIFA ha confirmado que concederá a «un grupo global de creadores de YouTube un acceso sin precedentes» durante el torneo ampliado para capturar contenido entre bastidores que no suele verse en las retransmisiones habituales.
Al llevar a los influencers al estadio y a los campos de entrenamiento, el organismo rector del fútbol mundial espera crear una experiencia más inmersiva. El objetivo es ir más allá de los 90 minutos sobre el terreno de juego y ofrecer un flujo de contenido ininterrumpido que se adapte a los hábitos de los aficionados, centrados en el móvil, que consumen fútbol a través de resúmenes en redes sociales y vlogs.
- AFP
Ampliar el alcance mundial de la Copa del Mundo
Aunque los términos financieros del acuerdo no se han revelado, el valor estratégico para la FIFA es evidente, ya que busca maximizar el potencial comercial de la primera Copa del Mundo con 48 equipos de la historia. Al reducir las barreras de acceso a través de YouTube, la FIFA apuesta por que una mayor accesibilidad se traduzca en un mayor interés general y en una fidelidad a la marca a largo plazo entre la próxima generación de aficionados al fútbol.
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