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La FIFA prohíbe a los aficionados llevar un objeto al estadio, tras cambiar de postura días antes del inicio del torneo
Un cambio de política de última hora desata la polémica
La FIFA ha modificado su Código de Conducta y ahora prohíbe llevar botellas de agua reutilizables a los estadios. Hace tres semanas se permitía entrar con botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías de hasta un litro; ahora la norma prohíbe cualquier botella reutilizable.
Según The Athletic, el cambio se comunicó por correo electrónico a los aficionados, quienes ya no podrán rellenar sus botellas en las fuentes del estadio, pese a que el torneo se celebra en pleno verano norteamericano. Los críticos aseguran que la medida prioriza los intereses comerciales sobre el bienestar de los asistentes.
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La FIFA explica la prohibición de las botellas
La FIFA, que defiende la medida por seguridad, informó: «Prohibimos las botellas para prevenir riesgos y lesiones a jugadores y asistentes». Añadió que «las botellas de fuera ya están prohibidas en varias sedes por seguridad, y nosotros lo extendemos a todos los estadios».
Además, colabora con los Comités de las Ciudades Anfitrionas y las autoridades locales para instalar medidas contra el calor fuera del estadio, como nebulizadores, ventiladores, puntos de hidratación y carpas de enfriamiento. Dentro del estadio, el precio de las botellas de agua para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mismo que en otros eventos».
Los grupos de aficionados responden a la «avaricia»
Los aficionados han reaccionado con dureza al anuncio, tan cercano al inicio del torneo. Un portavoz de la Asociación de Aficionados al Fútbol declaró a The Athletic: «Una vez más, en este Mundial, los aficionados son lo último y no lo primero. El calor y la humedad son una verdadera preocupación para el bienestar de los aficionados; debería ser esto lo que ocupe el centro de atención de la FIFA y no la posibilidad de vender más agua embotellada a precios inflados».
La embajada de aficionados ingleses Free Lions expresó en X su frustración por la falta de transparencia: «¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibir la crema solar y obligar a los aficionados a comprarla en los estadios? Con todo el esfuerzo que están dedicando a las “pausas para hidratarse” de los jugadores, este es un cambio muy extraño y tardío. En todas nuestras conversaciones, la disponibilidad gratuita de agua en los estadios fue un tema clave y la FIFA nos aseguró que así sería y que los aficionados podrían traer su propia botella de agua... Naturalmente, lo primero que piensan los aficionados es que esto no es más que la última forma de sacarles dinero. Esperamos que las fuentes de agua de los estadios sigan siendo gratuitas, ¡esperemos que no te cobren en la cola!».
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El calor extremo sigue siendo motivo de gran preocupación
Los datos científicos advierten que el calor será más que una molestia para los asistentes a los partidos en Estados Unidos, México y Canadá. Según World Weather Attribution, 26 de los 104 partidos se jugarán con un índice de bulbo húmedo superior a 26 °C. Los médicos advierten que limitar el acceso al agua puede aumentar las enfermedades por calor entre los aficionados viajeros.
Los jugadores contarán con pausas obligatorias de tres minutos por tiempo y banquillos climatizados, pero para los aficionados las excepciones son escasas: solo se permite «leche infantil y agua esterilizada en envases» o líquidos necesarios por razones médicas verificadas. A medida que se acerca el torneo, crece la presión sobre la FIFA para que su política no impida que los seguidores se mantengan a salvo bajo el sol.