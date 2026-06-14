La FIFA pagará al árbitro somalí Omar Artan la totalidad de sus honorarios por el Mundial tras ser expulsado de Estados Unidos

Según BBC Sport, la FIFA confirmó que Artan recibirá la totalidad de sus honorarios pese a no haber podido participar en el torneo. Aunque los árbitros suelen cobrar tras el Mundial, el organismo decidió proteger al colegiado somalí de cualquier perjuicio económico derivado de los problemas de viaje que truncaron su sueño.

El árbitro había viajado a Florida con la ilusión de representar a Somalia, pero las autoridades de Estados Unidos rechazaron su pasaporte diplomático y su visado de entrada única, por lo que fue deportado de inmediato. Durante su escala en Estambul, la FIFA le brindó asistencia antes de que regresara a Mogadiscio.