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La FIFA pagará al árbitro somalí Omar Artan la totalidad de sus honorarios por el Mundial tras ser expulsado de Estados Unidos
La FIFA pagará la cantidad completa pese a la ausencia.
Según BBC Sport, la FIFA confirmó que Artan recibirá la totalidad de sus honorarios pese a no haber podido participar en el torneo. Aunque los árbitros suelen cobrar tras el Mundial, el organismo decidió proteger al colegiado somalí de cualquier perjuicio económico derivado de los problemas de viaje que truncaron su sueño.
El árbitro había viajado a Florida con la ilusión de representar a Somalia, pero las autoridades de Estados Unidos rechazaron su pasaporte diplomático y su visado de entrada única, por lo que fue deportado de inmediato. Durante su escala en Estambul, la FIFA le brindó asistencia antes de que regresara a Mogadiscio.
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Salen a la luz acusaciones de interrogatorios y actos de terrorismo
La exclusión de Artan ha desatado un intenso debate en la comunidad futbolística. Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos afirmaron que se le denegó la entrada por una supuesta «relación con presuntos miembros de organizaciones terroristas». Tras una angustiosa espera de 11 horas en el aeropuerto, los agentes de fronteras le interrogaron sobre posibles vínculos con el grupo militante Al Shabab.
Artan lo niega y muestra su consternación: «Tenía los documentos en regla y el visado adecuado. Solo soy un árbitro que quiere cumplir su sueño: venir al Mundial».
Una promesa del arbitraje africano
A pesar de su paso por Norteamérica, Artan sigue siendo uno de los árbitros más respetados de África. En 2025 fue nombrado mejor árbitro masculino por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Ha dirigido encuentros clave, como la vuelta de la final de la Liga de Campeones de África entre Pyramids FC y Mamelodi Sundowns.
Su experiencia internacional incluye la Copa Mundial Sub-20 de Chile, donde dirigió el partido por el tercer puesto, y la Copa Africana de Naciones de 2024 y 2025, consolidando su reputación como árbitro de primer nivel capaz de manejar entornos de alta presión en todo el continente y más allá.
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De cara a la Supercopa de la UEFA
Aunque por ahora el Mundial se le ha escapado, la carrera de Artan sigue al máximo nivel en Europa. Arbitrará la Supercopa de la UEFA entre el París Saint-Germain y el Aston Villa en Salzburgo el 12 de agosto, lo que confirma su prestigio internacional.
Artan agradeció el apoyo recibido y ya se prepara para el Mundial 2030.