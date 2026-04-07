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La FIFA inicia un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol tras los incidentes racistas ocurridos en el partido amistoso disputado en Egipto
Medidas disciplinarias y cánticos islamófobos
El organismo rector del fútbol mundial ha decidido tomar medidas firmes tras los «intolerables» cánticos antimusulmanes que se escucharon a lo largo del encuentro.
Según las informaciones, el cántico «el que no salta es musulmán» se repitió al menos en cuatro ocasiones, lo que provocó la condena inmediata tanto de los jugadores como de los árbitros.
La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, condenó a los autores «ignorantes» y «racistas», a pesar de que los insultos no iban dirigidos específicamente a él personalmente.
Las autoridades locales ya se han movilizado, y la policía catalana ha abierto una investigación sobre los hechos. El Gobierno español también ha remitido el asunto a la Fiscalía para determinar si se infringieron las leyes contra los delitos de odio. La investigación de la FIFA se centrará en la incapacidad de la RFEF para mantener el orden y en la aplicación tardía de los protocolos antirracistas durante el partido.
- AFP
Retraso en el protocolo y tensión interna
La RFEF ha sido objeto de críticas por su gestión de la situación dentro del estadio. A pesar de que durante la primera parte se produjeron tres incidentes distintos de cánticos ofensivos, el protocolo contra el racismo no se activó hasta el descanso. Solo entonces se mostraron mensajes en las pantallas gigantes y se hicieron anuncios por megafonía pidiendo a los aficionados que cesaran los insultos.
Según se informa, el ambiente en el palco de honor se caldeó enormemente a medida que se hacía evidente la gravedad de la situación. Berni Álvarez, secretario de Deportes del Gobierno catalán, se indignó tanto por la falta de actuación inmediata que amenazó con abandonar el estadio e incluso sugirió que se suspendiera el partido por completo.
Se espera que el retraso en el cumplimiento de las directrices establecidas por la FIFA en materia de comportamiento discriminatorio sea un elemento clave del expediente disciplinario.
Una larga lista de comportamientos ofensivos
El informe oficial del partido elaborado por la RFEF ofrece un panorama sombrío de lo ocurrido esa noche en el estadio RCDE. Más allá de las consignas islamófobas, los aficionados también dirigieron insultos al portero español Joan García y proferieron insultos políticos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, los observadores registraron cánticos del tipo «España es católica, no musulmana», lo que pone aún más de manifiesto el carácter discriminatorio del comportamiento del público.
Podría ser posible identificar a las personas implicadas, ya que las entradas para el partido amistoso internacional se emitieron a nombre del titular, lo que requirió la identificación personal para su compra.
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Una dura prueba antes del Mundial
El partido amistoso entre España y Egipto terminó en empate a cero, mientras ambos equipos se preparan para el Mundial. Los campeones de Europa estarán en el Grupo H, donde se enfrentarán a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.
Por su parte, los Faraones, que participan por cuarta vez en el Mundial, están en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.