La FIFA da marcha atrás y permite las botellas de agua en el Mundial tras la polémica

Según The Athletic, la FIFA ha restituido su política original sobre estadios del Mundial tras las críticas por prohibir a los aficionados ingresar con botellas de agua reutilizables vacías. La polémica surgió cuando, poco antes del torneo, la FIFA modificó su código de conducta en los estadios y eliminó la cláusula que permitía llevar botellas de plástico transparentes y vacías de hasta un litro. Los poseedores de entradas fueron informados del cambio por correo electrónico el 2 de junio.

La medida provocó una reacción inmediata, y los grupos de aficionados acusaron a la FIFA de priorizar los intereses comerciales sobre el bienestar de los aficionados. La preocupación aumentó al preverse que los aficionados asistirían a los partidos bajo un calor extremo en Estados Unidos, México y Canadá, mientras se les obligaba a comprar bebidas dentro de los estadios.







