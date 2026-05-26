¡La fiesta de Jamie Vardy! La leyenda del Leicester busca un regreso «de cuento de hadas» a la Premier League a sus 39 años, tras descender con el Cremonese en la Serie A

Vardy podía quedarse un año más en el Atalanta, pero el descenso a Serie B le ha hecho pensar en volver a Inglaterra. Varios clubes de la Premier ya le siguen: sus 145 goles y 50 asistencias en 342 partidos demuestran que aún es decisivo. En total, sumó 500 partidos con los ‘foxes’, con 200 goles y 71 asistencias. Llegó del Fleetwood en 2012, ganó la Premier en 2016 y se convirtió en el jugador más veterano en lograr la Bota de Oro.