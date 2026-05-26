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¡La fiesta de Jamie Vardy! La leyenda del Leicester busca un regreso «de cuento de hadas» a la Premier League a sus 39 años, tras descender con el Cremonese en la Serie A
Fin de la aventura italiana
Según el Daily Mail, Vardy quiere dejar Italia tras el descenso del Cremonese a Serie B. El jugador, de 39 años, fichó en septiembre de 2025 como agente libre tras dejar el Leicester City. El club terminó con solo 34 puntos: ocho victorias, diez empates y veinte derrotas. Pese a la defensa de la liga, Vardy marcó siete goles y dio tres asistencias en 29 partidos, para un total de 2.108 minutos. Su cuenta incluye un tanto ante la Juventus, que muestra su instinto goleador.
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Asuntos pendientes en Inglaterra
Vardy podía quedarse un año más en el Atalanta, pero el descenso a Serie B le ha hecho pensar en volver a Inglaterra. Varios clubes de la Premier ya le siguen: sus 145 goles y 50 asistencias en 342 partidos demuestran que aún es decisivo. En total, sumó 500 partidos con los ‘foxes’, con 200 goles y 71 asistencias. Llegó del Fleetwood en 2012, ganó la Premier en 2016 y se convirtió en el jugador más veterano en lograr la Bota de Oro.
El último capítulo de un veterano condecorado
Durante su etapa en el King Power Stadium, el delantero acumuló un palmarés impresionante: el título de liga de 2016, la FA Cup de 2021, la Community Shield y dos campeonatos de segunda división. También obtuvo el premio al Futbolista del Año. El verano pasado, con 33 años y 197 días, rechazó ofertas millonarias, entre ellas la del Feyenoord, para sumarse al proyecto italiano. Su experiencia y su hambre de triunfos siguen haciendo de él un jugador muy cotizado.
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¿Qué le depara el futuro al legendario delantero?
Vardy analizará sus opciones de cara al mercado de fichajes de verano. Varios equipos de la Premier League hablarán con sus representantes en las próximas semanas para ofrecerle un contrato corto. Los aficionados esperan saber qué club le dará al emblemático delantero una última oportunidad de brillar en la máxima escena del fútbol inglés.