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La Federación Española de Fútbol tranquiliza al Barcelona tras la lesión de Raphinha
El Barça, preocupado por el contratiempo de Raphinha
Hansi Flick ha recibido un duro golpe al conocerse que Raphinha ha sufrido una lesión en el tendón de la corva mientras representaba a Brasil durante la actual concentración internacional. El extremo estará de baja unas cinco semanas, lo que deja un enorme vacío en el ataque del Barcelona en un momento crucial de la temporada.
Dado que el brasileño no estará disponible para una serie de partidos cruciales de La Liga y la Liga de Campeones, la presión sobre Lamine Yamal para liderar el ataque se ha intensificado. El cuerpo médico y el cuerpo técnico del club han estado supervisando de cerca la carga de trabajo del joven con la selección española, por temor a que cualquier ausencia adicional pueda descarrilar por completo su temporada.
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La Roja ofrece garantías fundamentales
A pesar de las preocupaciones iniciales de que se estuviera exigiendo demasiado al joven de 17 años, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha intervenido para calmar los temores en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Según el Diario Sport, la RFEF ha comunicado al Barcelona que el bienestar de los jugadores es su principal preocupación mientras se preparan para el próximo Mundial. El seleccionador Luis de la Fuente ha señalado que los minutos de Yamal se gestionarán con extremo cuidado, asegurándose de que no regrese a su club sobrecargado o con fatiga física innecesaria.
Gestión de la carga de trabajo en Cornellà
A principios de la concentración surgieron algunas preocupaciones cuando se vio a Lamine Yamal entrenando al margen del grupo principal en una bicicleta estática. Sin embargo, el joven disputó con éxito los 63 minutos del partido amistoso que España ganó por 3-0 a Serbia sin quejarse de molestias derivadas de un problema púbico que le venía afectando desde hacía tiempo.
La logística de la actual ventana internacional también ha jugado a favor del Barcelona. Dado que el segundo partido de La Roja contra Egipto se disputará en el estadio RCDE de Cornellà, los jugadores del club catalán evitarán el esfuerzo de un viaje de larga distancia, lo que les permitirá recuperarse mejor y facilitará su reincorporación a las obligaciones del club a finales de esta semana.
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¿Qué le depara el futuro a Lamine Yamal?
De la Fuente ha dejado claro que, aunque sus jugadores estrella siempre quieren estar sobre el terreno de juego, la rotación sigue siendo una estrategia clave para estos partidos amistosos. El seleccionador español quiere repartir los minutos entre toda la plantilla para asegurarse de que nadie acumule exceso de minutos antes de volver a sus respectivas competiciones nacionales.
El Barcelona quiere asegurarse de que Yamal esté en plena forma tras el parón internacional, ya que el equipo afronta un partido crucial contra el Atlético de Madrid en la jornada 30 de La Liga. Solo cuatro días después, ambos equipos volverán a enfrentarse, esta vez en los cuartos de final de la Liga de Campeones.