La familia Lewis descarta la venta del Tottenham en una carta abierta a los aficionados tras una temporada «amargamente decepcionante»

En un mensaje directo a la afición, la familia Lewis admitió los recientes fracasos. Tras quedar en el puesto 17 dos temporadas seguidas, los propietarios reconocieron que el momento del club no refleja su prestigio. La campaña 2025-26 fue turbulenta y el equipo evitó el descenso en la última jornada, al ganar 1-0 al Everton.

«Como propietarios desde hace 25 años, hemos compartido los altibajos del Spurs», indicaron. «Terminar dos temporadas consecutivas en el puesto 17 no refleja la talla del club. Estamos decepcionados y compartimos vuestra frustración. Esto no debe repetirse».