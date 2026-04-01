La FA sanciona a Harry Maguire: la estrella del Manchester United se enfrenta a una suspensión prolongada tras la tarjeta roja recibida en el partido contra el Bournemouth

La FA ha confirmado que Maguire ha sido sancionado tras una investigación sobre su comportamiento durante el reciente empate 2-2 del United contra el Bournemouth. El internacional inglés recibió una tarjeta roja directa del árbitro Stuart Attwell por impedir una clara ocasión de gol, pero su reacción ante la expulsión le ha metido ahora en un lío aún mayor con las autoridades.

Se vio a Maguire protestando por la decisión antes de dirigirse a enfrentarse al cuarto árbitro en la banda. La FA ha publicado un comunicado en el que confirma la acusación: «Harry Maguire ha sido sancionado tras ser expulsado en el minuto 78 del partido de la Premier League del Manchester United contra el Bournemouth el 20 de marzo. Se alega que el defensa actuó de manera inadecuada y/o profirió palabras y/o tuvo un comportamiento abusivo y/o insultante hacia el cuarto árbitro tras su expulsión. Harry Maguire tiene hasta el 2 de abril para presentar una respuesta».



