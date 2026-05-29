AFP
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La exestrella del Arsenal fundó una empresa de productos bioquímicos ecológicos mientras jugaba en el AC Milan y ahora comparte su increíble trayectoria fuera del fútbol
Berlusconi impulsa una revolución ecológica
En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Flamini explicó cómo fundó GFBiochemicals mientras jugaba en el AC Milan. Llegó en 2008, con 24 años, y en Milanello se contagió del espíritu emprendedor y se inspiró en Berlusconi.
Flamini lo recuerda así: «Silvio Berlusconi me abrió las puertas a un mundo nuevo: triunfaba en el fútbol, los negocios y la política. Visitaba Milanello cada semana y viajaba con nosotros a los partidos fuera. Quería que sus jugadores amaran algo más que el fútbol. Fue una gran inspiración para mí».
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El centrocampista aborda la mentalidad empresarial
Flamini, quien jugó en el Arsenal en dos etapas, habló sobre su doble carrera y destacó su aporte a la ciencia. «Jugué en el AC Milan y descubrí la química. Gracias a mis patentes, el mundo es más limpio», afirmó.
Explicó que esa aventura empezó como una vía de escape durante su etapa en el club italiano: «Cuando no entrenaba, dedicaba mi tiempo a desarrollar GFBiochemicals, una empresa de soluciones químicas sostenibles para la salud y el medio ambiente».
El francés añadió que el deporte de élite forjó su mentalidad empresarial: «Disciplina, trabajo en equipo, visión, sacrificio y objetivos. La mente marca la diferencia: en el fútbol y en los negocios, sin una buena mentalidad no llegas lejos».
La presencia global garantiza el liderazgo en materia de patentes
El exinternacional francés destacó la ventaja competitiva de su empresa, que afirma tener más de 200 patentes de moléculas de biomasa vegetal respetuosas con el medio ambiente.
Flamini explicó la trayectoria de su empresa y afirmó: «Nos hemos centrado en moléculas identificadas hace años por el Gobierno de EE. UU. que ahora queremos convertir en alternativas ecológicas para una química más sostenible.
«Tenemos más de 200 patentes y somos los únicos que producimos estas moléculas a escala mundial. La competencia aún es escasa, pero crece. Soy un emprendedor y exijo lo mejor. Dedicamos más de diez años a desarrollar las patentes y, una vez listas, salimos al mercado. Esta es la fase más emocionante: hoy vendemos a todo el mundo».
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Perspectivas de crecimiento continuo
Este emprendedor competitivo se mantiene centrado en su negocio mientras sigue de cerca a sus antiguos clubes. Después de una década gestionando sus patentes, la empresa de Flamini está en plena expansión global.
Como aficionado, el excentrocampista asistirá a la final europea y afirma: «Estuve en Londres para celebrar el título de la Premier League, una hazaña. Ahora espero que el Arsenal gane la Liga de Campeones; estaré en Budapest».