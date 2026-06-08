Getty Images
Traducido por
La evolución de Lionel Messi: el mejor jugador argentino de todos los tiempos se ha «reinventado al menos cinco veces», desde el Barcelona hasta el Inter de Miami, pasando por el PSG y la histórica victoria en el Mundial
- AFP
El nacimiento del extremo y la revolución de Guardiola
A los 16 años, Messi debutó con el Barcelona ante el Oporto de José Mourinho. Era un extremo explosivo que actuaba en la banda derecha. Su mayor arma era su capacidad para recortar hacia adentro con la izquierda, detalle que fascinó a Ronaldinho, quien afirmó que el joven lo superaría. En 2005, tras una actuación legendaria contra la Juventus en el Trofeo Joan Gamper, Fabio Capello quedó tan impresionado que, según se cuenta, quiso ficharlo al instante.
Con el tiempo, sus técnicos comprendieron que fijarlo a la banda limitaba su impacto. Frank Rijkaard ya advertía que, cuanto más tocaba el balón, mejor era para el equipo. Cuando Pep Guardiola llegó en 2008, primero lo dejó en la derecha, pero pronto vio las debilidades defensivas de esa disposición. “La primera vez que Guardiola alejó a Messi de la banda fue por motivos defensivos”, explicó BBC Sport. Un ajuste de urgencia que acabaría reescribiendo el fútbol.
- AFP
El falso nueve y la derrota del Real Madrid
El giro táctico clave en la carrera de Messi ocurrió el 2 de mayo de 2009 en el Santiago Bernabéu. En un partido que acabó con una humillante derrota del Real Madrid por 6-2, Guardiola lo colocó como «falso nueve». Al mandar a Samuel Eto'o a la banda y pedir a Messi que se retrasara al centro del campo, el Barcelona generó una pesadilla posicional para los defensas. «No solía fijarme en la táctica», admitió Messi a Juan Pablo Varsky en 2024. «Pero con Guardiola aprendí mucho: los espacios, la retención del balón, cómo funciona el juego».
Esta versión de Messi marcó 96 goles en 69 partidos de La Liga entre 2011 y 2013 y lideró un equipo que redefinió el fútbol de posesión, con cuatro Balones de Oro consecutivos. Al situarse entre líneas, obligaba a los centrales a elegir: quedarse y darle espacio o seguirlo y dejar un hueco para jugadores como Thierry Henry. Ese dominio ofensivo le llevó a ganar dos Ligas de Campeones en tres años.
- Getty
La transición al puesto de motorista y al papel de «enganche»
Tras la marcha de Xavi e Iniesta, Messi volvió a evolucionar: dejó de ser solo el rematador y se convirtió en el motor del equipo. En sus últimos años en el Barcelona y tras fichar por el París Saint-Germain se convirtió en el “enganche”: retrasó su posición para organizar el juego sin renunciar a su olfato goleador. En la temporada 2019-20 sumó 22 asistencias y 25 goles.
En Francia consolidó este rol: por primera vez en clubes dio más asistencias que goles en una misma temporada. Un analista argentino lo definió como «un goleador que se convirtió en un Iniesta». Pasó de rematar los ataques a marcar el ritmo del partido. Aunque su velocidad física mermaba, su lectura del juego le mantenía tres pasos por delante del rival.
- Getty Images
La liberación del capitán y el momento álgido del Mundial
Mientras crecía en el club, Messi también cambió como líder de Argentina. Tras perder tres finales consecutivas, se retiró en 2016. Volvió renovado: el genio callado se convirtió en un capitán enérgico, dispuesto a enfrentar a árbitros e inspirar a sus compañeros. «La Copa América 2021 fue la liberación», y para el Mundial 2022 había unido todas sus versiones en un jugador definitivo.
En Catar reapareció el extremo de 2009 para regatear a Josko Gvardiol y el veterano director de juego asistió a Nahuel Molina ante Holanda. «El fútbol ha cambiado mucho», le dijo a Zidane en 2023. «Antes había más espacios; ahora el fútbol es más táctico y físico». Hoy, en el Inter de Miami, actúa como un maestro que ahorra energía para golpear en el momento justo. Como dijo su ídolo de la infancia, Pablo Aimar: «El último Messi es siempre el mejor».
Mientras se prepara para su despedida de la escena mundial, su capacidad de reinventarse sigue intacta. Ya lo hizo “al menos cinco veces”, recordó Guillem Balagué en la BBC, y podría haber una última sorpresa aguardando.