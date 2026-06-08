La evolución de Lionel Messi: el mejor jugador argentino de todos los tiempos se ha «reinventado al menos cinco veces», desde el Barcelona hasta el Inter de Miami, pasando por el PSG y la histórica victoria en el Mundial

A los 16 años, Messi debutó con el Barcelona ante el Oporto de José Mourinho. Era un extremo explosivo que actuaba en la banda derecha. Su mayor arma era su capacidad para recortar hacia adentro con la izquierda, detalle que fascinó a Ronaldinho, quien afirmó que el joven lo superaría. En 2005, tras una actuación legendaria contra la Juventus en el Trofeo Joan Gamper, Fabio Capello quedó tan impresionado que, según se cuenta, quiso ficharlo al instante.

Con el tiempo, sus técnicos comprendieron que fijarlo a la banda limitaba su impacto. Frank Rijkaard ya advertía que, cuanto más tocaba el balón, mejor era para el equipo. Cuando Pep Guardiola llegó en 2008, primero lo dejó en la derecha, pero pronto vio las debilidades defensivas de esa disposición. “La primera vez que Guardiola alejó a Messi de la banda fue por motivos defensivos”, explicó BBC Sport. Un ajuste de urgencia que acabaría reescribiendo el fútbol.