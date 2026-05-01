¡La evolución de Bruno Fernandes! El capitán del Manchester United ha perfeccionado sus lanzamientos a balón parado y se acerca al récord de asistencias en la Premier League de Thierry Henry y Kevin De Bruyne

Fernandes está a punto de igualar uno de los récords de asistencias más emblemáticos de la Premier League. Su pase a Benjamin Sesko ante el Brentford, en la temporada 2025-26, fue el número 19 y lo deja a solo una del récord que comparten Henry y De Bruyne.

Tras no sumar ninguna en sus primeros siete partidos, el capitán del United ha dado un giro espectacular: 19 asistencias en los últimos 24 encuentros. A falta de cuatro jornadas, el histórico umbral de 20 asistencias está a un paso.

Con 70 pases de gol en la competición, ya figura entre los 20 máximos asistidores históricos y, desde su debut en 2020, nadie ha dado más asistencias que él, superando por poco a Mohamed Salah.