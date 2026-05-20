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La estrella del Wrexham pide reanudar los play-offs de la Championship tras la expulsión del Southampton para mantener vivo el sueño de Ryan Reynolds y Rob Mac de llegar a la Premier League
Windass se desahoga tras la decisión de la EFL
Windass, delantero del Wrexham, mostró su desconcierto en redes sociales porque la EFL no reinició los play-offs de la Championship tras la exclusión del Southampton. En lugar de abrir las semifinales a los equipos siguientes, el Middlesbrough volvió para enfrentar al Hull City en la final.
En Instagram afirmó: «La historia del Southampton es de las más locas que he visto. ¿Por qué no se reanudan los play-offs con los otros cuatro equipos? ¡El Boro contra el Hull habría sido la semifinal! Estoy confundido». De haberse reiniciado los play-offs, Wrexham, que quedó justo fuera de la fase final, habría saltado al sexto puesto y seguido en la lucha por el ascenso a la Premier League.Instagram
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La vergüenza del «Spygate» del Southampton acaba en expulsión
La polémica estalló tras admitir el Southampton varias infracciones del reglamento. El equipo de Tonda Eckert confesó haber grabado sin permiso los entrenamientos de sus rivales, un escándalo que ha sacudido la división. Los Saints habían derrotado al Middlesbrough en semifinales, pero esa victoria ha sido anulada por el organismo rector.
La EFL emitió un comunicado en el que anuncia la expulsión del Southampton de los play-offs y le impone una deducción de cuatro puntos para la temporada 2026/27, además de una amonestación.
El sueño de Hollywood de jugar en la Premier League queda en suspenso
Si la EFL hubiera seguido la lógica sugerida por Windass, el equipo de Ryan Reynolds y Rob McElhenney habría ascendido al sexto puesto en la clasificación final. En ese caso, el Middlesbrough habría jugado contra el Hull City en una semifinal y el Wrexham ante el Millwall en la otra, manteniendo vivo el sueño de cuatro ascensos consecutivos del equipo galés.
Sin embargo, la resolución final solo benefició al Middlesbrough, que avanzó directo a la final. La EFL confirmó: «Con esta decisión, el Middlesbrough regresa a los play-offs de 2026 y disputará la final contra el Hull City el sábado 23 de mayo, a horario por definir».
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Caos en la costa sur por las repercusiones que persisten
Mientras Wrexham y Middlesbrough miran al futuro, la situación en Southampton empeora. El club admitió espiar partidos contra Oxford United en diciembre de 2025, Ipswich Town en abril de 2026 y Middlesbrough en mayo de 2026. Ese espionaje puede costarles un ascenso valorado en 200 millones de libras y el puesto del entrenador Eckert, pues, según talkSPORT, el propietario Dragan Solak está furioso.
Los Saints aún pueden recurrir, pero el tiempo se agota. La EFL recordó que el club puede apelar ante la Comisión y que, de aceptarse, el partido del sábado podría volver a modificarse. Por ahora, Windass y el Wrexham permanecen fuera de la pelea, pese al inesperado giro de los play-offs.