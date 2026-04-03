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La estrella del Stuttgart admite que estaría «encantado de volver al Real Madrid», ya que el gigante español cuenta con una opción de recompra a precio reducido
Un exalumno de Castilla destaca en Alemania
Desde que abandonó la capital española por unos modestos 3 millones de euros en el verano de 2025, Andrés se ha consolidado como una figura fiable en el centro del campo del Stuttgart. El jugador de 20 años ya ha contribuido con un gol y una asistencia en 19 partidos de la Bundesliga, siendo titular en 10 de ellos durante una impresionante campaña de debut en Alemania. Su rápida adaptación al fútbol de primera división ha reavivado el interés del Madrid, que, según se informa, está considerando activar una cláusula de recompra muy ventajosa para reforzar sus opciones en el centro del campo.
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Andrés se pronuncia sobre los rumores sobre el Bernabéu
En una entrevista reciente, el español expresó su cariño por su antiguo club, al tiempo que se mantuvo centrado profesionalmente en sus responsabilidades actuales en el MHP Arena. A pesar de los persistentes rumores sobre un posible regreso a su país natal, Andrés insistió en que, por el momento, deja todas las decisiones relacionadas con su carrera en manos de sus representantes para evitar distracciones.
En declaraciones a The Athletic, se refirió a la posibilidad de volver al Bernabéu: «Eso es algo que tiene que decidir el club; me encantaría volver a Madrid, pero no es algo que me preocupe ahora mismo. Estoy muy contento en Stuttgart. Le he dicho a mi agente que no quiero saber nada de eso. Cuando llegue el momento, hablaremos y veremos qué opciones tenemos».
Cláusulas de negociación y elogios de los compañeros de equipo
El Madrid incluyó astutamente una cláusula de recompra en el contrato de Andrés, lo que le permite asegurarse sus servicios por solo 13 millones de euros este verano o por 16 millones en 2027. El centrocampista también aprovechó la ocasión para elogiar a su compañero Angelo Stiller, cuyo nombre también se ha relacionado con el gigante español.
Al comentar las bromas en el vestuario sobre sus respectivos futuros, Andrés señaló: «Todo el mundo sabe lo del Madrid, pero ha habido algunas bromas entre nosotros: “¿Te vas allí? ¿Yo voy y tú te vas?”. Pero eso es todo. Es nuestro mejor jugador, es espectacular. Si ves un partido del Stuttgart, verás que es él quien lleva la batuta. Es un jugador de primera categoría y podría jugar en cualquier equipo; esperemos que en el Madrid, o donde él quiera».
- AFP
Decisiones estratégicas para los blancos
El Madrid parece dispuesto a realizar una importante inversión en el centro del campo este verano, con nombres de peso como Vitinha, Rodri y Adam Wharton en una lista de candidatos repleta de talento. Aunque Andrés sigue siendo una alternativa rentable de la cantera, actualmente tiene un contrato a largo plazo con el Stuttgart hasta junio de 2030. Los blancos deben decidir ahora si activan su cláusula de recompra a precio de ganga o permiten que el valor del joven siga aumentando ante el supuesto interés del Manchester United.