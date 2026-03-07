La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, «visto» muy cariñoso con la actriz española Ester Expósito en París, mientras se intensifican los rumores sobre un posible romance

Mientras sus compañeros del Real Madrid luchaban por sumar puntos en La Liga, Mbappé fue visto disfrutando de las vistas de París junto a la estrella de cine española Ester. El internacional francés se está recuperando actualmente de un esguince de rodilla complejo, pero sus actividades fuera del campo se han convertido rápidamente en tema de conversación tanto en Madrid como en la capital de la moda.

Las redes sociales se revolucionaron después de que aparecieran imágenes en la cuenta AQABABE en las que se veía a la pareja muy acaramelada. A pesar de la mala calidad de las imágenes, los avistamientos han dado más peso a las especulaciones sobre su relación.