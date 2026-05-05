Uno vive en París y el otro en Tiflis, pero estos días podría reunirse la familia georgiana en Múnich. Khvicha Kvaratskhelia (25) visitará el miércoles el Allianz Arena con el París Saint-Germain para jugar el partido de vuelta de las semifinales contra el FC Bayern. El objetivo es defender la ventaja de 5-4 lograda en la ida.
Traducido por
La estrella del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, no se quedó en el Bayern tras la prueba. ¿Llegará su hermano pequeño?
Su hermano, nueve años menor, está en Múnich. No como rival del Bayern, sino como posible fichaje. Según la filial georgiana de la Gazzetta dello Sport, Tornike Kvaratskhelia viajó para reunirse con la directiva bávara.
Kvaratskhelia Junior, de 16 años, juega en el filial del Dinamo de Tiflis y el sábado fue convocado por primera vez con el primer equipo. También milita en la selección sub-17 y, según varios medios, interesa a otros clubes europeos.
- Getty Images Sport
Khvicha Kvaratskhelia realizó una prueba en las instalaciones del FC Bayern.
Al igual que su famoso hermano, juega como extremo izquierdo. Ambos coincidieron en algo más: el FC Bayern también siguió a Khvicha Kvaratskhelia cuando era adolescente. Según SPOX, en abril de 2018, con 17 años, realizó una prueba de una semana en el campus del club, visitó las instalaciones y asistió a un partido en el Allianz Arena.
El club valoró sus cualidades deportivas y humanas, y el jugador mostró interés, pero la operación no se cerró. Después, el seguimiento fue insuficiente.
- Getty Images Sport
Khvicha Kvaratskhelia ganó la Liga de Campeones en Múnich
Khvicha se formó en las categorías inferiores del Dinamo de Tiflis y debutó como profesional, pero dejó el club por desacuerdos contractuales y fichó por el modesto FC Rustavi. Tras fracasar su fichaje por el Bayern, con 18 años se fue cedido al Lokomotiv de Moscú y, en verano de 2019, ya internacional con Georgia, firmó con el Rubin Kazán.
En tres años en Kazán se consolidó como uno de los mejores de la Premier rusa y, en 2021, el Bayern lo volvió a pretender. «Acabará en el Real Madrid o en el Bayern», afirmó su agente, Nobel Dzhugueli. El fichaje volvió a fracasar y Khvicha se quedó en Kazán hasta marzo de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Entonces regresó al Dinamo Batumi, de la liga georgiana, pero ya estaba por encima del nivel de su país.
En verano de 2022 el Nápoles lo fichó por 11,5 millones; allí se ganó el apodo de «Kvaradona» y conquistó el Scudetto. En enero de 2025 pasó al PSG por 80 millones y, seis meses después, levantó la Champions en Múnich. Hoy se le considera uno de los mejores jugadores del mundo; su doblete sentenció el 5-4 en la ida contra el Bayern.