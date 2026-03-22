La estrella del pop Chappell Roan responde a las acusaciones de Jorginho, exjugador del Arsenal y del Chelsea, sobre el trato «totalmente desproporcionado» que recibió su hijastra

Tras cruzarse con el joven de 28 años en São Paulo, Jorginho recurrió a Instagram para que el mundo supiera cómo un supuesto modelo a seguir para millones de personas en todo el mundo ha empezado a tratar a sus jóvenes seguidores.

Publicó: «Hoy he vivido una situación muy desagradable con mi familia. Mi mujer está en São Paulo para el Lollapalooza Brasil. Esta mañana, mi hija se despertó muy emocionada. Incluso preparó un cartel porque estaba muy contenta de ver a una artista a la que admira mucho, o al menos admiraba.

Simplemente pasó junto a la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada».

Añadió que, posteriormente, «un guardia de seguridad corpulento» «se acercó a su mesa mientras aún estaban desayunando y empezó a hablar de forma extremadamente agresiva tanto a mi mujer como a mi hija, diciendo que ella no debía permitir que mi hija “faltara al respeto” o “acosara” a otras personas.

«Incluso llegó a decir que presentaría una queja contra ellas ante el hotel, mientras mi hija de 11 años estaba allí sentada llorando. Mi hija estaba muy afectada y lloró mucho».