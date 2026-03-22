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La estrella del pop Chappell Roan responde a las acusaciones de Jorginho, exjugador del Arsenal y del Chelsea, sobre el trato «totalmente desproporcionado» que recibió su hijastra
Jorginho, padrastro de la hija de la estrella de Hollywood Jude Law
Jorginho es el padrastro de Ada, de 11 años, cuyo padre es el actor de Hollywood Jude Law. Se casó con Catherine Harding —una antigua pareja de Law, protagonista de «Alfie» y «The Holiday»— en 2025. Juntos tienen un hijo, Jax.
El jugador de 34 años es un nombre muy conocido por méritos propios, como ganador de la Eurocopa y de la Liga de Campeones, y está acostumbrado a las exigencias de ser una celebridad. No le ha impresionado nada Roan, la cantante de «Pink Pony Club».
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Jorginho acusó al personal de Roan de dejar a su hijastra llorando
Tras cruzarse con el joven de 28 años en São Paulo, Jorginho recurrió a Instagram para que el mundo supiera cómo un supuesto modelo a seguir para millones de personas en todo el mundo ha empezado a tratar a sus jóvenes seguidores.
Publicó: «Hoy he vivido una situación muy desagradable con mi familia. Mi mujer está en São Paulo para el Lollapalooza Brasil. Esta mañana, mi hija se despertó muy emocionada. Incluso preparó un cartel porque estaba muy contenta de ver a una artista a la que admira mucho, o al menos admiraba.
Simplemente pasó junto a la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada».
Añadió que, posteriormente, «un guardia de seguridad corpulento» «se acercó a su mesa mientras aún estaban desayunando y empezó a hablar de forma extremadamente agresiva tanto a mi mujer como a mi hija, diciendo que ella no debía permitir que mi hija “faltara al respeto” o “acosara” a otras personas.
«Incluso llegó a decir que presentaría una queja contra ellas ante el hotel, mientras mi hija de 11 años estaba allí sentada llorando. Mi hija estaba muy afectada y lloró mucho».
Lo que dijo Roan en respuesta a las acusaciones sobre seguridad
Roan, ganadora de un premio Grammy, ha reaccionado a los comentarios de Jorginho, lo que ha desencadenado un animado debate en las redes sociales sobre su comportamiento y sobre cómo deberían tratar las celebridades a los admiradores que las ven con ojos de admiradores.
Afirma no haber tenido conocimiento alguno del incidente en cuestión, y que no hizo ninguna petición a los agentes de seguridad. Nadie la molestó durante su estancia en Brasil y asegura que ningún miembro de su equipo se acercó a la familia de Jorginho por orden suya.
En su propia publicación en redes, compartida a través de Instagram Stories, Roan dijo: «No le pedí al agente de seguridad que se acercara a esta madre y a su hijo. Ellos no se acercaron a mí. No estaban haciendo nada. Es injusto que los de seguridad den por sentado que alguien no tiene buenas intenciones, cuando no tienen motivos para creerlo, ya que ni siquiera se ha tomado ninguna medida».
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La exestrella del Arsenal y del Chelsea regresa a su tierra natal
Jorginho, que ayudó al Flamengo a conquistar la Copa Libertadores en 2025, tiene contrato con su actual club hasta el verano de 2028. A pesar de haber disputado 57 partidos con la selección italiana, este elegante centrocampista nació en la localidad de Imbituba, al sur de Brasil.
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