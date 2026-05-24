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La estrella del Manchester City, Erling Haaland, gana su tercera Bota de Oro y empata con Harry Kane y Alan Shearer en los récords de la Premier League
Haaland se asegura la Bota de Oro a pesar de perderse la derrota ante el Villa
Haaland no jugó el domingo contra el Aston Villa (2-1), pero igual ganó la Bota de Oro con 38 goles en 52 partidos. Solo Mohamed Salah y Thierry Henry, con cuatro premios cada uno, están por delante de él. En total, Haaland marcó 38 goles en 52 partidos esta temporada, sumando 2.959 minutos en la máxima categoría.
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Su gran forma sigue a temporadas anteriores en las que batió récords.
Haaland ya ganó el premio en la 2023-24 con 27 goles, tras debutar en la 2022-23 con un récord de 36 goles, máxima marca histórica en una sola temporada. En total, el delantero ha marcado 162 goles en 198 partidos con el City y ya ha ganado dos veces la Premier League.
El City se queda sin el título
Su importancia para el equipo quedó patente en una inusual mala racha a finales de año, que pudo costar el título. Haaland solo marcó un penalti ante el Brighton en siete partidos, periodo en el que el City solo ganó dos veces. Recuperó su mejor nivel en el sprint final: anotó el gol de la victoria en Anfield y otro clave frente al Arsenal. Pero los empates ante Everton y Bournemouth permitieron que los Gunners, campeones por primera vez en 22 años, dejaran al club de Mánchester a un paso del título.
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La atención se centra en el Mundial antes de que comience la era posterior a Guardiola
De cara al futuro, el letal delantero se centrará en la selección nacional para liderar a Noruega en el Mundial. Haaland, cuyo contrato expira en 2034, regresará a Mánchester para liderar una nueva era sin Guardiola, ya que, según se informa, el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca lo sustituirá en el banquillo del Etihad.