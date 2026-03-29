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La estrella del Leeds forma parte de los planes de fichajes de Ryan Reynolds y Rob Mac en el Wrexham, y ya se han identificado los primeros objetivos de cara al intento de ascenso a la Premier League
Los delanteros que han impulsado al Wrexham en la EFL
A lo largo de su meteórico ascenso en la EFL, Phil Parkinson siempre ha dado prioridad al fichaje de goleadores. Ha trabajado con jugadores de la talla de Paul Mullin, Ollie Palmer, Steven Fletcher, Jay Rodríguez, Sam Smith y Kieffer Moore.
En ocasiones se ha adoptado un enfoque implacable en el último tercio del campo, con incorporaciones regulares en esa zona. No hay indicios de que el Wrexham vaya a modificar esa política de fichajes en el verano de 2026.
Aunque se han encontrado jugadores de probada eficacia que les han ayudado a salir de la National League y llegar a la Championship, la Premier League supondría un reto de un tipo completamente diferente.
La experiencia a ese nivel se considera vital para cualquier equipo que se incorpore a la élite, y a menudo se valora más el pedigrí que el potencial. El Wrexham es plenamente consciente de ello y quiere asegurarse de contar con los planes adecuados para la próxima ventana de fichajes.
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¿Cuánto le costaría al Wrexham el fichaje de Joseph por el Leeds?
Según MOT Leeds News, el delantero español Joseph es una opción que los Red Dragons están dispuestos a considerar. El jugador, de 22 años, solo cuenta con tres partidos en la Premier League en los que no ha marcado ningún gol y actualmente se encuentra cedido en el Real Mallorca.
Solo ha marcado seis goles en 73 partidos con el Leeds —muchos de ellos en la Championship—, pero le ha costado ganarse un puesto de titular en los Whites y se considera que tiene más potencial por desarrollar.
Se afirma que el Wrexham es «uno de los tres clubes de la Championship que han mostrado interés en Joseph», y que su traspaso definitivo desde Elland Road está a punto de completarse. El Leeds tiene al exinternacional sub-21 español vinculado a un contrato hasta 2028, lo que significa que puede exigir una cantidad considerable.
El Wrexham solo hará su movimiento si se asegura el ascenso, y se sugiere que el Leeds pedirá alrededor de 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) por cualquier acuerdo. Reynolds y Mac dispondrán de esos fondos si se consigue asegurar la permanencia en la máxima categoría.
¿Gastaría el Wrexham 50 millones de libras en un jugador de la Premier League?
Ante la posibilidad de que el Wrexham se gastara 50 millones de libras (67 millones de dólares), 60 millones de libras (80 millones de dólares) o incluso 70 millones de libras (94 millones de dólares) en un jugador para poder competir al más alto nivel, la exestrella de los Red Dragons, Frank Sinclair, declaró recientemente aGOAL: «Sí, tendrían que hacerlo. Si tienen alguna ambición de consolidarse en la Premier League y no ser uno de esos clubes que suben y bajan constantemente.
«Se han visto clubes que llevan cientos de años en la Football League y en la Premier League y que pasan apuros, intentando mantenerse en la liga y convirtiéndose en clubes yo-yo. No creo que el Wrexham quiera ser eso, aunque financieramente sea muy gratificante. Pero mi impresión desde fuera de lo que esos propietarios quieren hacer es que quieren ser un equipo que compita también en la Premier League.
«Y para hacerlo, no estoy seguro de cuánto dinero podrían gastar realmente debido a las restricciones financieras. Pero estoy seguro de que invertirán su dinero y de que cuentan con el respaldo y el apoyo financiero necesarios para intentar competir en la Premier League».
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Calendario del Wrexham: una recta final complicada en la lucha por los play-offs
El Wrexham sigue en la lucha por el ascenso esta temporada, ya que ocupa la séptima posición en la tabla de la Championship a falta de siete jornadas para el final. Solo la diferencia de goles le mantiene fuera de los puestos de play-off, con tan solo seis puntos de diferencia entre el equipo de Phil Parkinson y el Ipswich, tercero.
Tras haber hecho ya historia en la EFL con tres ascensos consecutivos, volverán a la acción el viernes, cuando visiten al West Brom, que se encuentra en peligro de descenso. En esta dura recta final, los Red Dragons se enfrentarán a equipos como el Southampton, el Birmingham, el Coventry y el Middlesbrough.