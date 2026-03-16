La estrella del Chelsea, Pedro Neto, se libra de la sanción en la Liga de Campeones por empujar a un recogepelotas en el partido contra el PSG

La UEFA ha iniciado una investigación sobre la actuación de Neto durante la derrota por 5-2 del Chelsea en el Parque de los Príncipes. El extremo reaccionó con enfado en los últimos compases del partido, empujando a un recogepelotas mientras intentaba recuperar el balón rápidamente para reanudar el juego. A pesar del incidente, el periodistaBen Jacobsinforma de que no se espera que el jugador de 26 años sea sancionado y que debería estar disponible para el partido de vuelta en Stamford Bridge.

La decisión supone un alivio para el entrenador Liam Rosenior, que busca un milagro para remontar una desventaja de tres goles frente al campeón de la Ligue 1. Neto llega fresco a la cita continental, tras haberse perdido la decepcionante derrota del fin de semana en la Premier League ante el Newcastle United. Esa ausencia se debió a una suspensión por tarjeta roja independiente, lo que significa que debería estar completamente descansado para el partido europeo de alto riesgo.