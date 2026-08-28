¡La estrella del Chelsea llega a España! Cómo el sorprendente fichaje de Mamadou Sarr podría cambiarlo todo para la Real Sociedad

La Real Sociedad ha acordado con el Chelsea una cesión simple del defensa de 20 años, sin opción de compra. Aunque el club vasco exploró inicialmente un traspaso permanente, la valoración del Chelsea resultó demasiado elevada tras su inversión previa en el jugador. Con la plantilla actualmente desplazada en Madrid, se espera que Sarr se incorpore a sus nuevos compañeros el jueves.

«Estoy muy feliz de unirme a la Real Sociedad», declaró brevemente el defensa a su llegada a España.