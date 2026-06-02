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La estrella del Chelsea, Alejandro Garnacho, luce un nuevo y enorme tatuaje inspirado en una película que le cubre toda la espalda
Una tinta emblemática para el extremo del Blues
El delantero de 21 años visitó al reconocido tatuador Joaquín Ganga para cubrir su espalda con un diseño que inmortaliza la interpretación de Heath Ledger como el Joker en El caballero oscuro (2008). La pieza muestra al personaje sosteniendo una carta y su famosa frase: «¿Por qué tan serio?».
Ganga, afincado en Los Ángeles y conocido por trabajar con estrellas como LeBron James o Drake, compartió el resultado en Instagram.
Una galería de homenajes a la cultura pop
Los tatuajes de Garnacho reflejan sus gustos. En el brazo derecho lleva a Michael Scofield y Lincoln Burrows, de la serie «Prison Break». En la mano izquierda muestra a Eleven, de «Stranger Things», interpretada por Millie Bobby Brown.
Además, en la parte baja de la pierna lleva una escena del manga Captain Tsubasa. Pero su obra más ambiciosa es la nueva versión del Joker, que cubre toda la espalda y convierte al futbolista en un lienzo del icónico personaje de Hollywood.
Los grandes de la Serie A se interesan por Garnacho
El extremo acapara titulares por su imagen fuera del campo, pero su futuro en Stamford Bridge sigue generando especulaciones. A pesar de su gran reputación, no ha encontrado regularidad en Londres.
Los Blues escucharían ofertas tras sus ocho goles en la temporada de debut.
Pese a ello, su falta de brillo en la liga no ha disuadido a varios clubes italianos, que aún ven en él un talento de élite. El Nápoles, especialmente, sigue valorándolo como una opción ofensiva dinámica. No obstante, cualquier fichaje dependerá de las exigencias económicas del Chelsea, que busca recuperar parte de lo pagado al Manchester United hace solo 12 meses.
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Cuatro equipos compiten por el talento argentino
El Nápoles no es el único club de la Serie A que sigue la situación en el oeste de Londres. Según informes, Juventus, AC Milan y Roma saben, vía intermediarios, que el jugador está disponible. Buscan refuerzos para las bandas y creen que el fútbol italiano puede ayudar al jugador de 21 años a recuperar su mejor nivel.