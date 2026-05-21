La estrella del Barcelona Raphinha revela que recibió ofertas de «un equipo azul y un equipo rojo» de Londres antes de fichar por La Liga

Raphinha confirmó que su fichaje por el Barcelona no fue fácil y que varios clubes londinenses intentaron retenerlo en la Premier League. En verano de 2022, el exjugador del Leeds protagonizó un sonado tira y afloja con algunos de los equipos más importantes del fútbol inglés.

En declaraciones a TNT Sports Brasil, el jugador de 27 años recordó la intensa especulación sobre su futuro antes de elegir al gigante catalán: «Tenía ofertas de un equipo azul y también de un equipo rojo de Londres, pero la mejor decisión de mi carrera fue fichar por el Barcelona», dijo, en probable alusión al interés del Chelsea y el Arsenal.