La estrella del Barcelona Andreas Christensen alcanza un hito enorme tras la contundente victoria sobre el Rayo Vallecano

Admitió que alcanzar los 100 partidos significaba mucho tanto para él como para su familia, después de superar momentos difíciles en Cataluña. Hablando tras el pitido final, Christensen expresó su gratitud por alcanzar este hito.

«Estoy muy feliz. Esto significa mucho para mí», reveló Christensen, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. «Llegar a este momento me ha llevado tiempo, pero tiene un gran significado para mí y para mi familia.

«Nos sentimos bienvenidos desde el primer día, nos encanta estar aquí y afrontamos con ilusión lo que está por venir. En este momento, esto significa mucho para nosotros y estamos muy felices.

«Empecé muy bien las dos primeras temporadas, pero las lesiones afectaron a las dos siguientes. Para mí, se trataba de volver a encontrar la diversión en el juego, disfrutar de los partidos y afrontar cada encuentro de manera individual».