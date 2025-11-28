La estrella del Barcelona admite que rompió el 'récord de grasa corporal' del club y revela cómo fue brutalmente burlado por Robert Lewandowski

Szczesny habló sobre su condición física durante una amplia entrevista, donde admitió que una vez registró el porcentaje de grasa corporal más alto en la historia del Barcelona. El portero explicó que los futbolistas enfrentan estrictas cláusulas de peso y sanciones financieras, y a pesar de mantenerse dentro del límite de peso, su resultado de grasa corporal “rompió el récord”. También reveló que Lewandowski una vez se burló de él durante un campamento de Polonia, destacando cómo los compañeros de equipo usaron el humor para reaccionar ante sus sorprendentes números.

Szczesny también discutió cómo nunca ha sido el más duro en los entrenamientos, pero ha mantenido un nivel consistentemente alto a lo largo de una carrera de 18 años. Sus comentarios llegan después de un período extraordinario que lo vio retirarse en la Juventus, para luego regresar meses después y unirse al Barcelona como un fichaje de emergencia durante la crisis de porteros del equipo. A pesar de este inusual regreso, el jugador de 35 años sigue siendo una figura clave para los campeones de España, continuando compitiendo al más alto nivel.