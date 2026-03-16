La estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, explicó por qué debería fichar por el Chelsea en lugar de por el Arsenal

En declaraciones a talkSPORT Bet Casino, el exjugador estrella de Escocia Ally McCoist ofreció un análisis detallado de por qué Stamford Bridge representa un destino más lógico para Álvarez. McCoist argumentó que la «fenomenal» profundidad de la plantilla del Arsenal provocaría inevitablemente las mismas frustraciones por la rotación que el delantero experimentó en Manchester.

«Creo que tiene más posibilidades de jugar con más regularidad en el Chelsea, a decir verdad, que en el Arsenal. La plantilla del Arsenal es fenomenal», explicó McCoist. «Están alineando a Kai Havertz, a veces como falso nueve, Gabriel Jesús juega por el centro y Leandro Trossard también ha jugado ahí. Álvarez tiene un talento auténtico. Como digo, me sorprendería que volviera. Pero en cuanto a dónde se fue, creo que probablemente tendría más minutos de juego».