La estrella del Atlético de Madrid elogia la «calidad» de Lamine Yamal en un elegante mensaje tras la victoria en la Liga de Campeones sobre el Barcelona

El lateral izquierdo del Madrid, Ruggeri, tuvo la difícil tarea de marcar a Yamal en el partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones. Aunque el Atlético avanzó, el defensa italiano reconoció el gran desafío que fue el internacional español en el Metropolitano.

Tras el encuentro, declaró a Sky Italia: «Felicidades a él por su calidad. Sabíamos lo bueno que es. Todo el equipo trabajó para frenarlo y eso nos permitió presionar y marcar. Le deseo lo mejor en su carrera».



