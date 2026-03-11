La estrella del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, confirma finalmente su decisión sobre su futuro en medio de los rumores sobre su posible fichaje por el Orlando City de la MLS

El interés del Orlando City por el ganador de la Copa del Mundo no era ningún secreto, ya que, según se informa, el director deportivo Ricardo Moreira viajó a España en varias ocasiones para negociar un posible acuerdo. Sin embargo, el director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, ya ha salido al paso de los rumores, insistiendo en que Griezmann está comprometido con el club, con el que tiene contrato hasta junio de 2027. The Athletic añade que el Orlando City ha aceptado que, en estos momentos, el traspaso es poco probable, aunque conserva los derechos de descubrimiento del jugador. Se espera que el equipo de la MLS vuelva a estudiar la situación durante el mercado de fichajes de verano, que se abre el 13 de julio.