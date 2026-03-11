Getty Images Sport
La estrella del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, confirma finalmente su decisión sobre su futuro en medio de los rumores sobre su posible fichaje por el Orlando City de la MLS
Hundiendo las espuelas y manteniéndose firme
Griezmann ofreció el martes una actuación característica, con un gol y una asistencia decisiva que ayudaron al Atlético de Madrid a lograr una contundente victoria por 5-2 sobre el Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Tras su magistral actuación ofensiva en el Metropolitano, el veterano delantero aprovechó la oportunidad para abordar de forma definitiva los rumores sobre su traspaso y confirmar su compromiso con el club.
Griezmann rompe su silencio sobre su futuro
En declaraciones a Movistar tras el partido, el exinternacional francés respondió cuando se le preguntó por sus planes: «Estoy muy bien aquí, disfrutando mucho. Lo que hago en el campo habla por sí solo. Ya veremos, pero la idea es quedarme hasta el final, y luego ya hablarán otros». Esta declaración pone fin de manera efectiva a las esperanzas inmediatas del Orlando City, que había estado trabajando sin descanso para llevar al jugador de 34 años a Florida durante el actual periodo de fichajes de la MLS.
El fichaje del Orlando City se ha estancado.
El interés del Orlando City por el ganador de la Copa del Mundo no era ningún secreto, ya que, según se informa, el director deportivo Ricardo Moreira viajó a España en varias ocasiones para negociar un posible acuerdo. Sin embargo, el director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, ya ha salido al paso de los rumores, insistiendo en que Griezmann está comprometido con el club, con el que tiene contrato hasta junio de 2027. The Athletic añade que el Orlando City ha aceptado que, en estos momentos, el traspaso es poco probable, aunque conserva los derechos de descubrimiento del jugador. Se espera que el equipo de la MLS vuelva a estudiar la situación durante el mercado de fichajes de verano, que se abre el 13 de julio.
En busca de la gloria de la Copa del Rey
Una de las razones que han impulsado la decisión de Griezmann de quedarse es la próxima final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad el 18 de abril. Tras perderse el título de La Liga 2021 del club debido a su paso por el Barcelona, el delantero está desesperado por conseguir un gran título en lo que podría ser el ocaso de su carrera europea. Cuando se le preguntó si se quedaría para la final, fue enfático: «Ese es mi sueño y mi objetivo, con la esperanza de que podamos lograr algo grande».
