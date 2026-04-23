La estrella del Arsenal, Gabriel Jesús, reconoce sus opciones de estar en la lista de Brasil para el Mundial

Jesús lucha por recuperar su sitio en la selección. Las lesiones le han quitado ritmo y minutos en el Arsenal, donde solo ha sido titular siete veces en 24 partidos y suma cinco goles y dos asistencias.

En declaraciones a Globo Esporte, el jugador admitió: «No había estado jugando en mi club, y eso lo complica porque hay otros jugadores que están jugando, marcando goles y rindiendo. Al mismo tiempo, también tengo mucha fe en mí mismo, en mi capacidad, en lo que he demostrado».