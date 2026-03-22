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La estrella del Arsenal, Gabriel, elogia a Erling Haaland como «el rival más difícil», a pesar de la encarnizada rivalidad con el delantero del Manchester City
Gabriel y Haaland se han enfrentado en la Premier League
Dos hombres que siempre lo dan todo en el campo han protagonizado algunos enfrentamientos muy intensos en la máxima categoría del fútbol inglés. Durante la temporada 2024-25, Haaland se las arregló para lanzarle el balón a la nuca a Gabriel al celebrar un gol marcado por el City.
En el partido de vuelta en el Emirates Stadium, el imponente central brasileño del Arsenal se encargó de gritarle a Haaland en la cara cuando los Gunners marcaron. También se han intercambiado palabras acaloradas tras el pitido final.
Estos dos caracteres competitivos han dado la impresión de que no se tienen demasiado cariño. Sin embargo, no necesitan ser amigos y pueden seguir disfrutando de sus encuentros habituales mientras ponen a prueba sus respectivas habilidades.
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Mucho respeto entre dos personas muy competitivas
Gabriel ha hablado con The Telegraph sobre sus enfrentamientos con Haaland, un prolífico delantero noruego que resulta un rival complicado para cualquier contrincante: «Disfruto de cada partido, de cada delantero. Es mi trabajo, así que me gusta luchar. Pero él es un jugador de primer nivel y, por supuesto, creo que a él también le gusta jugar contra mí. Creo que es divertido. Lo disfrutamos».
El sudamericano añadió, cuando se le preguntó si Haaland había sido su rival más difícil en la Premier League: «Sí, por supuesto».
Haaland ha ganado dos veces la Bota de Oro y ha sido galardonado con los premios al Jugador de la Temporada de la Premier League y al Futbolista del Año de la FWA. Gabriel, dada la regularidad que sigue mostrando, está considerado uno de los principales candidatos a los prestigiosos premios individuales de la temporada 2025-26.
Añadió sobre su buen estado de forma: «Esta temporada es mi mejor temporada. Tengo que mantener la humildad y simplemente seguir adelante, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Solo tengo que mantener la calma y ya veremos qué pasa al final».
Gabriel se ha esforzado claramente por incluir la expresión «mantener la humildad» en la conversación, tras haber visto a Haaland transmitir ese mensaje al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, la temporada pasada. Los viejos rivales están listos para disputarse los grandes títulos en el estadio de Wembley el domingo.
Caza de títulos: el Arsenal sigue en la lucha por un cuádruple histórico
Los Gunners siguen en la lucha por un cuádruple sin precedentes, ya que lideran la Premier League, han llegado a la final de la Carabao Cup y a los cuartos de final de la Liga de Campeones y la FA Cup.
Gabriel se refirió a los esfuerzos por conseguir el primero de lo que podrían ser múltiples títulos en 2026, con Haaland y Pep Guardiola preparándose para interponerse en su camino: «Sabemos que va a ser una gran batalla. Estamos preparados para ello».
El Arsenal espera crear mucho peligro a balón parado contra el City, ya que parece haber dominado ese arte, pero Gabriel —que suele encontrarse en el área en los saques de esquina y los tiros libres— insiste en que no hay ningún secreto detrás del éxito de los Gunners.
Dijo: «Atacar el balón, así de simple. Cuando tenemos un córner o un tiro libre, simplemente me meto en la cabeza que quiero marcar. Todo el mundo habla de “Gabi, Gabi, Gabi”, pero no soy solo yo. Es nuestro equipo. Es la forma en que trabajamos juntos».
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El defensa: Gabriel, decidido a neutralizar a Haaland
Las cualidades físicas de Gabriel le permiten ser el primero en llegar al balón en la mayoría de las ocasiones, y el Arsenal saca el máximo partido de su imponente presencia. Se ha convertido en una pieza clave en ambos extremos del campo.
El capitán del club, Martin Odegaard, ha sugerido que Gabriel podría dedicarse a la seguridad una vez que termine su carrera como jugador, dada su voluntad de luchar por todo, y el jugador de 28 años ha respondido a eso diciendo: «Mis compañeros me conocen, entrenamos juntos todos los días. ¡Quizás después del fútbol pueda ser guardia de seguridad!».
Por ahora, el Arsenal necesita que Gabriel mantenga a Haaland bajo control. Si es capaz de hacerlo en la cuna del fútbol inglés, entonces los títulos tan esperados podrían volver al norte de Londres y al Emirates Stadium.
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