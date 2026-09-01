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Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

La estrella del Arsenal Bukayo Saka lanza una advertencia con sorna al Chelsea de Xabi Alonso antes del duelo en el Emirates

B. Saka
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Arsenal vs Chelsea
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Aston Villa vs Arsenal
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El talismán del Arsenal, Bukayo Saka, ha avivado el fuego de cara al derbi londinense de este fin de semana al lanzar un mensaje directo al Chelsea. El renovado equipo de Xabi Alonso ha impresionado en ataque, pero parece vulnerable en defensa, lo que prepara el terreno para un fascinante derbi londinense ante el sólido conjunto de Mikel Arteta.

  • La frágil defensa del Chelsea se enfrenta a una dura prueba

    El Chelsea viaja este domingo al norte de Londres para afrontar una enorme prueba al inicio de la temporada ante su rival local, el Arsenal. Bajo la dirección de Alonso, el Chelsea ha arrancado su campaña en la Premier League con victorias consecutivas sobre el Fulham y el Brighton.

    Sin embargo, las fragilidades defensivas del Chelsea han quedado muy expuestas en esos primeros encuentros. A pesar de la llegada este verano del exportero del Arsenal Emiliano Martinez, el equipo de Alonso ha encajado cinco goles en apenas 180 minutos de fútbol. El internacional argentino recibió tres goles en su debut ante el Brighton, dejando a la zaga en una situación de gran vulnerabilidad antes de su visita al Emirates.

    En marcado contraste, el equipo de Mikel Arteta sigue mostrándose inexpugnable en defensa. El Arsenal logró una trabajada victoria por 1-0 ante el Aston Villa, lo que supuso su segundo triunfo de la campaña y su sexta portería a cero en siete partidos de liga.


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    Saka no muestra sus cartas

    Saka, que marcó el gol decisivo contra el Villa justo antes de la hora de juego, fue preguntado por el caótico inicio de la nueva campaña del Chelsea.

    En declaraciones al presentador de Sky Sports Dave Jones tras el pitido final, al extremo le preguntaron si había estado pendiente de las actuaciones recientes del Chelsea. Saka respondió con una sonrisa irónica y se limitó a decir: «Sí, los he visto».

    Cuando le insistieron para que diera su opinión sobre las victorias con muchos goles del Chelsea y sus problemas defensivos, el internacional inglés ofreció una respuesta breve pero contundente: «Ya veremos el domingo».


  • Un choque de estilos tácticos contrastados

    El duelo del domingo presenta una batalla fascinante entre dos equipos invictos y con enfoques opuestos. El Chelsea se ha mostrado devastador en ataque, con su nuevo trío ofensivo formado por Joao Pedro, Cole Palmer y Morgan Rogers, que ya ha participado en cinco de los siete goles del equipo en liga.

    Rogers, que según se informa tuvo la oportunidad de fichar por el Arsenal durante el mercado de verano, ha formado rápidamente una potente sociedad con Palmer y Pedro. Ahora se enfrenta a su desafío más difícil hasta la fecha ante una defensa del Arsenal muy trabajada y que rara vez concede espacios.

    Saka también afrontará con ganas la oportunidad de medirse al Chelsea, dado su impresionante registro individual en este enfrentamiento. En 13 apariciones en liga contra el Chelsea, ha firmado dos goles y cuatro asistencias, incluido un tanto en Stamford Bridge la temporada pasada.


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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Alonso afronta su primer gran obstáculo en la Premier League

    El derbi de Londres supone la primera gran prueba de Alonso como entrenador en el fútbol inglés. Ofrecerá una referencia clara sobre cómo responde su sistema expansivo y ofensivo ante una oposición de élite. Una victoria en el Emirates lanzaría un mensaje enorme sobre las ambiciones del Chelsea esta temporada.

    Para el Arsenal, es una oportunidad de explotar las evidentes lagunas defensivas del Chelsea y mantener su inicio impecable de campaña. Arteta exigirá una actuación despiadada de sus delanteros para castigar a una zaga blue que todavía está encontrando su sitio.

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