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Aston Villa v London City Lionesses - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

La estrella de las Lionesses, Missy Bo Kearns, anuncia un doloroso aborto espontáneo

M. Kearns
England
Women's football
WSL Serie Primavera
Aston Villa Women
Luton
League One
L. Walsh

La centrocampista de la selección inglesa Missy Bo Kearns ha compartido la devastadora noticia de que ella y su pareja, el centrocampista del Luton Town Liam Walsh, han perdido a su bebé durante el embarazo. La estrella del Aston Villa, que hacía solo unos días había hecho pública la noticia de que la pareja esperaba su primer hijo, ha recurrido a las redes sociales para expresar su «profundo dolor» tras esta trágica pérdida.

  • Noticias devastadoras para el centrocampista de Inglaterra

    La joven de 24 años recurrió a Instagram el domingo por la noche para compartir la trágica noticia con sus seguidores, expresando el profundo impacto emocional que esta pérdida ha supuesto para ella y su pareja, Walsh. Kearns escribió: «Con el corazón encogido, queremos compartir que hemos perdido a nuestro bebé durante el embarazo. Las últimas semanas han estado marcadas por una tristeza difícil de explicar, y todavía estamos intentando asimilarlo todo. En estos momentos, nos estamos centrando en recuperarnos y apoyarnos mutuamente para superar esto. Agradecemos de verdad el cariño y el apoyo que nos rodea más de lo que podemos expresar con palabras».

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    Anuncio reciente de embarazo

    La noticia llega apenas unas semanas después de que la pareja anunciara con alegría que estaban esperando un bebé. El 2 de marzo, compartieron un vídeo en las redes sociales en el que se les veía pintando «mamá + papá, 26 de septiembre» en una pared y mostrando las ecografías. En ese momento, Kearns había sido retirada de la convocatoria de las Lionesses para los clasificatorios del Mundial debido a su embarazo. El anuncio original había sido recibido con una avalancha de cariño por parte de la comunidad futbolística, y compañeras de la selección inglesa como Leah Williamson, Alessia Russo y Beth Mead le habían dado la enhorabuena. Sin embargo, las semanas posteriores han resultado ser un periodo increíblemente difícil para la estrella del Villa y Walsh, ya que tuvieron que lidiar con la tragedia privada antes de hacerla pública.

  • Lluvia de muestras de apoyo para Kearns y Walsh

    Tras el anuncio del aborto espontáneo, varios clubes y jugadoras han enviado mensajes de apoyo. El Aston Villa Women publicó un comunicado en el que decía: «Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a Missy Bo y a Liam en estos momentos tan difíciles». Su antiguo club, el Liverpool, también se ha pronunciado, afirmando: «Todo el mundo en el Liverpool Football Club envía su cariño y apoyo a Missy Bo, Liam y sus familias en estos momentos tan difíciles». El Luton Town también ha expresado sus condolencias en X, escribiendo: «Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a Liam, Missy Bo y sus familias en estos momentos de profunda tristeza».

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    Enfoque en la recuperación y el apoyo

    Kearns, que había disputado 11 partidos con el Villa en la Superliga Femenina esta temporada antes de su baja, se centrará ahora en su recuperación física y mental. Su última aparición sobre el terreno de juego tuvo lugar a mediados de enero, y aún está por ver cuándo se sentirá preparada para volver a la competición, ya que su bienestar es su prioridad. La pareja ha pedido privacidad y espacio mientras continúan apoyándose mutuamente durante el proceso de recuperación, tras haber expresado su profunda gratitud por los mensajes que han recibido desde que compartieron la noticia.