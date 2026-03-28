La estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Naomi Girma, plantea a sus compañeras del Chelsea el reto de «ganar todos los partidos» con el objetivo de mantener vivas sus escasas esperanzas de conquistar el título de la WSL

El Chelsea vuelve a la acción liguera este domingo contra el Aston Villa tras una agotadora racha de partidos que incluyó una victoria en la Copa de la Liga y una derrota por 3-1 ante el Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Con un margen de error prácticamente nulo, el equipo londinense sabe que cualquier tropiezo podría acabar matemáticamente con sus aspiraciones al título de la WSL, donde actualmente ocupa el tercer puesto, a nueve puntos del líder, el Manchester City, y a solo un punto del segundo clasificado, el Manchester United.

El equipo de Sonia Bompastor se encuentra actualmente en una situación en la que la regularidad es lo único que cuenta. A pesar de las distracciones de la competición continental, la atención sigue centrada firmemente en sumar los tres puntos en Kingsmeadow para mantener la presión sobre los líderes de la liga.