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La estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Alyssa Thompson, no esperaba marcar ningún gol durante «cuatro meses» tras completar su «aterrador» fichaje por el Chelsea, actual campeón de la WSL
Salir de la zona de confort
Dejar su ciudad natal, Los Ángeles, y cruzar el Atlántico nunca iba a ser fácil para una joven de 20 años, sobre todo para alguien que se había convertido en una figura muy conocida en el Angel City FC. Thompson cambió la familiaridad de la NWSL por los rigores de la WSL, una decisión que describió como necesaria, pero abrumadora.
«Cuando surge una oportunidad como la del Chelsea, no puedes dejarla pasar. Pero, como persona, también me vino bien salir de mi zona de confort», explicó Thompson en una entrevista con Sky Sports. «Sabía que me alejaba de todo lo que había sido tan... fácil para mí; sentía que estaba empezando a encontrar mi ritmo en el Angel City. Daba miedo y era incómodo, pero sabía que era algo que tenía que hacer por mi carrera».
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Gestionar las expectativas en Kingsmeadow
A pesar de ser considerada uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol mundial, Thompson llegó con una actitud humilde. Al incorporarse a una plantilla que acababa de completar una temporada nacional invicta, se mostró realista respecto a sus posibilidades de entrar directamente en el once inicial. De hecho, estaba dispuesta a esperar bastante tiempo antes de dejar una huella tangible en el marcador con las Blues.
«Simplemente tenía pocas expectativas de mí misma», añadió. «Aquí hay tantas jugadoras increíbles. No sabía si iba a jugar mucho y había tantos cambios a los que acostumbrarme. No pensaba que fuera a marcar en los primeros cuatro meses, o que fuera a jugar siquiera, así que me emocioné muchísimo cuando jugué y pude marcar. Esa mentalidad me ayudó a ser más indulgente conmigo misma y a afrontar este gran cambio».
«Sabía que me estaba alejando de todo lo que había sido tan... fácil para mí; siento que justo estaba encontrando mi ritmo en el Angel City», explicó Thompson. «Daba miedo y era incómodo, pero sabía que era algo que tenía que hacer por mi carrera. Cuando surge una oportunidad como la del Chelsea, no puedes dejarla pasar. Pero también, como persona, me vino bien salir de mi zona de confort».
Un vínculo familiar y el éxito internacional
La transición se ha visto facilitada por la presencia de caras conocidas, entre ellas sus compañeras de la selección nacional Naomi Girma y Catarina Macario. Thompson también ha seguido brillando en la escena internacional bajo la dirección de la exentrenadora del Chelsea Emma Hayes, demostrando recientemente su valía al marcar el gol de la victoria en el minuto 82 que aseguró la SheBelieves Cup para la selección femenina de Estados Unidos.
Thompson le da el mérito a su hermana y compañera de equipo, Gisele, por ayudarla a mantener la confianza durante este periodo tan agitado. «Creo que ella siempre me da confianza», declaró Thompson a Turner Sports tras el partido contra Colombia. «Siempre puedo contar con ella para que me haga feliz y sonreír».
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En busca de títulos bajo presión
Aunque las Blues se enfrentan a una difícil tarea en la lucha por el título de la WSL, ya que deben recortar una diferencia de nueve puntos con respecto al Manchester City, la atención se centra ahora en el título más cercano: la final de la Copa de la Liga contra el Manchester United de este domingo. Para Thompson, representar a un club como el Chelsea implica asumir unas expectativas inherentes de éxito.
«Estamos decepcionadas con la clasificación en la WSL y queremos ganar en cualquier torneo o copa en la que participemos», afirmó Thompson. «Así que conseguir esta victoria sería muy importante para la confianza del equipo... Ganar trofeos y jugar en el Chelsea son cosas que van de la mano. Así que espero que podamos ganar este partido; a todas nos encanta ganar y siento que el Chelsea es sinónimo de victoria».
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