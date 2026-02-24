La estrella de la selección estadounidense Ricardo Pepi se fija como objetivo marcar goles en la Premier League en una «fantástica» temporada de debut, si deja el PSV para fichar por el Fulham tras el Mundial

Cuando se le preguntó si Pepi, que ahora es un jugador consolidado tanto en su club como en la selección nacional, encajaría bien en el Fulham, Zamora, en declaraciones a casino.co.uk, que clasifica las mejores tragaperras online del Reino Unido, dijo a GOAL: «La Premier League es la Premier League y nunca se sabe lo que te vas a encontrar. Lo hemos visto muchas veces. Todo depende de los clubes, los fichajes, si es una apuesta arriesgada o no.

La prueba está en el resultado cuando llegas al Reino Unido y a la Premier League. ¿Eres capaz de rendir en los grandes escenarios? El Fulham ha tenido bastantes delanteros que han llegado y no han sido realmente lo que esperaban. Es otra oportunidad para que alguien llegue. La prueba está en llegar allí y aprovechar la oportunidad.

«Muchos equipos buscan ese delantero. Es más difícil de lo que parece conseguir a alguien que marque 10 goles en la Premier League, literalmente 10 goles, eso es mucho pedir. Si alguien lo consigue, enhorabuena, has tenido una temporada fantástica, si no estás en uno de los cuatro mejores equipos. Si puedes marcar 10 goles o más, bien hecho, has tenido una temporada fantástica».

El exjugador de la selección estadounidense Brad Friedel declaró recientemente aGOAL, cuando se le preguntó si un fichaje por el Fulham tendría sentido para Pepi en esta etapa de su carrera: «Creo que es un club de buen tamaño para él. Es muy bueno en el área, se coloca muy bien y es bueno en el juego aéreo. Si ves el tipo de goles que marca el Fulham, creo que encajaría bien en un equipo así.

Si fuera un equipo que se basara solo en la posesión, con pases en la parte superior del área y sin mucho juego por las bandas, diría que probablemente no sería la opción adecuada. Pero por la forma de jugar del Fulham, por cómo es su equipo, por el ritmo que tienen en las bandas y por los pases que reciben en el área, creo que encajaría muy bien en ese sistema».